Грешите ли вы негативными мыслями в собственный адрес? И осознаёте ли вы, как это разрушительно? Не путайте негативное мышление с признанием своих недостатков, ибо второе – это не что иное, как способ исправления и корректирования изъянов, а не каждодневный образ мыслей. Если вы не стремитесь превратить свою единственную жизнь в кошмар, стресс и сплошную депрессию, навсегда избавьтесь от плохих мыслей касательно своей личности.





1. Я ненавижу себя

Какой бы сложной и невыносимой не казалась ситуация, такая мысль должна быть вашим табу! Несомненно, вам могут быть присущи черты и качества, которые вам не по душе, но разве можно ненавидеть себя из-за них, тем более, если изменить их вы пока не в силах. Вы ни секунды не должны стыдиться того, кем вы являетесь.

2. Я недостаточно хорош (хороша)

Считаете, что вы не особо умны, бесталанны или совсем не красивы? Тогда поинтересуйтесь у себя, почему вас посещает эта мысль. Если ваши близкие говорят вам эти ужасные вещи, просто не верьте. Окружите себя людьми, мотивирующими и подбадривающими вас, и избегайте тех, кто заставляет вас думать о себе плохо. А если причина вашего уныния и дискомфорта – это журналы и ТВ-шоу, то вы должны понимать, что всё это слишком преувеличено, а фото банально обработаны в программе Photoshop.

3. Я одинок (одинока) в жизни

Избавьтесь от мысли, что вы никому не нужны, и никто о вас не позаботится. Возможно, вы периодически не ладите со своим близким окружением, но эти люди всё равно ценят и любят вас. Никогда не думайте, что вы отчаянно одиноки, а просто оглянитесь вокруг.

4. Я этого заслуживаю

Мы часто произносим эту фразу в момент или после каких-либо негативных событий, но это огромная ошибка. Никогда не вините себя в случившихся неприятностях. Это неправильно и даже ненормально так думать. Одни проблемы невозможно предотвратить, а других можно избежать, однако вы этого точно не заслуживаете.

5. Я этого сделать не смогу

Звучит банально, но вы в состоянии сделать всё, если действительно хотите этого. Если у вас есть ряд целей, боритесь за их осуществление. Не бойтесь отказа или провала. Решительно заявите себе, что вы это можете, и оставайтесь позитивным.

6. Я худший человек в мире

После ссоры с родителями или, например, измены партнёра весьма трудно восстановиться эмоционально. Уясните одну вещь: это уже в прошлом. Прошлое вы не измените, следовательно, обвинять себя нет смысла. Если исправить собственные ошибки невозможно, по крайней мере, вы в состоянии сформулировать для себя выводы. Все люди могут поступать не особо хорошо и правильно, но это не делает их автоматически плохими. Нереально жить безошибочной жизнью, потому нечего долго рефлексировать над неудачами.

7. Меня наверняка отвергнут, поскольку я недостаточно привлекателен (привлекательна)

Вы думаете, что потенциальный партнёр от вас отвернётся. Почему? Вы не уверены в своей внешности или интеллекте? Если ваш избранник (избранница) предпочитают внешнюю, супермодельную форму, то он не заслуживает даже двух секунд вашего времени. Нет причин думать, что вы непривлекательны. Улыбнитесь, пообщайтесь, и вы сами увидите, что произойдёт. И забудьте о том, что объект ваших воздыханий гораздо лучше, чем вы. Главное, это перестать себя недооценивать!

Текст: Flytothesky.ru