Наше здоровье находится в прямой зависимости от вкусовых предпочтений. Любителю быстрорастворимой лапши и шаурмы не приходится надеяться на богатырское здоровье. Пищевые продукты насыщают наш организм всеми необходимыми веществами, которые обеспечивают нормальное функционирование внутренних органов.





Есть такие продукты питания, регулярное употребление которых гарантирует крепкое здоровье и долголетие. Они поддерживают общий тонус организма, способствуют профилактике целого ряда заболеваний и укрепляют иммунитет. Какие же это продукты?

1. Зеленый чай





Хотите взбодриться? Пейте зеленый чай вместо кофе. Хотите избавиться от хронической усталости и упадка сил? Пейте травяной чай по утрам регулярно. Очень эффективны чаи с добавлением жасмина, мелиссы, мяты, зверобоя. Чай с бергамотом прекрасно укрепляет иммунитет. Чай с ромашкой благотворно влияет как на организм в целом, так и на отдельные органы: очищает печень, стимулирует работу почек. Также травяные чаи помогают перенести сезон простуд, защищая организм от гриппа и инфекционных заболеваний.

2. Зелень





Любая зелень полезна для здоровья, особенно в зимний период. Салаты не только придают ежедневному меню разнообразие, но и обогащают организм таким веществом, как фолиевая кислота. Этот микроэлемент жизненно необходим для каждого человека. Он нормализирует работу кроветворной системы, улучшает работу головного и костного мозга. Особенно важно употреблять зелень детям: их организм требует как можно больше фолиевой кислоты для нормального развития нервной системы. В зелени (шпинат, щавель, руккола) очень много цинка, который необходим для костей. Особенно полезна зелень в сочетании с растительным маслом: оливковым, подсолнечным, льняным, кукурузным. Так микроэлементы и витамины лучше усваиваются.

3. Цитрусовые





Не всем они нравятся, у некоторых даже вызывают аллергию. Но цитрусовые – прекрасная альтернатива аптечным витаминам и биодобавкам. Апельсины и мандарины укрепляют иммунную систему, нормализируют кислотность, очищают печень. Мандарины оказывают благотворное влияние на почки и желчный пузырь. Не выбрасывайте корочки лимона или апельсина: они богаты витаминами С и А. Эти витамины заботятся о красоте кожи, ногтей, волос, оберегают сердце. Добавляйте высушенную кожуру в чай и пейте этот полезный напиток по утрам.

Конечно, есть масса продуктов, без которых нам не обойтись. Список можно продолжать практически до бесконечности. Но пользу зеленого чая, зелени и цитрусовых нельзя ни с чем сравнить. Эти продукты помогут всегда оставаться здоровыми и красивыми.

Текст: Flytothesky.ru