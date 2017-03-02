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3 продукта, которые помогут всегда оставаться здоровыми

03.03.2017 15:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наше здоровье находится в прямой зависимости от вкусовых предпочтений. Любителю быстрорастворимой лапши и шаурмы не приходится надеяться на богатырское здоровье. Пищевые продукты насыщают наш организм всеми необходимыми веществами, которые обеспечивают нормальное функционирование внутренних органов.

3 продукта, которые помогут всегда оставаться здоровыми

Есть такие продукты питания, регулярное употребление которых гарантирует крепкое здоровье и долголетие. Они поддерживают общий тонус организма, способствуют профилактике целого ряда заболеваний и укрепляют иммунитет. Какие же это продукты?

1. Зеленый чай

3 продукта, которые помогут всегда оставаться здоровыми

Хотите взбодриться? Пейте зеленый чай вместо кофе. Хотите избавиться от хронической усталости и упадка сил? Пейте травяной чай по утрам регулярно. Очень эффективны чаи с добавлением жасмина, мелиссы, мяты, зверобоя. Чай с бергамотом прекрасно укрепляет иммунитет. Чай с ромашкой благотворно влияет как на организм в целом, так и на отдельные органы: очищает печень, стимулирует работу почек. Также травяные чаи помогают перенести сезон простуд, защищая организм от гриппа и инфекционных заболеваний.

2. Зелень

3 продукта, которые помогут всегда оставаться здоровыми

Любая зелень полезна для здоровья, особенно в зимний период. Салаты не только придают ежедневному меню разнообразие, но и обогащают организм таким веществом, как фолиевая кислота. Этот микроэлемент жизненно необходим для каждого человека. Он нормализирует работу кроветворной системы, улучшает работу головного и костного мозга. Особенно важно употреблять зелень детям: их организм требует как можно больше фолиевой кислоты для нормального развития нервной системы. В зелени (шпинат, щавель, руккола) очень много цинка, который необходим для костей. Особенно полезна зелень в сочетании с растительным маслом: оливковым, подсолнечным, льняным, кукурузным. Так микроэлементы и витамины лучше усваиваются.

3. Цитрусовые

3 продукта, которые помогут всегда оставаться здоровыми

Не всем они нравятся, у некоторых даже вызывают аллергию. Но цитрусовые – прекрасная альтернатива аптечным витаминам и биодобавкам. Апельсины и мандарины укрепляют иммунную систему, нормализируют кислотность, очищают печень. Мандарины оказывают благотворное влияние на почки и желчный пузырь. Не выбрасывайте корочки лимона или апельсина: они богаты витаминами С и А. Эти витамины заботятся о красоте кожи, ногтей, волос, оберегают сердце. Добавляйте высушенную кожуру в чай и пейте этот полезный напиток по утрам.

Конечно, есть масса продуктов, без которых нам не обойтись. Список можно продолжать практически до бесконечности. Но пользу зеленого чая, зелени и цитрусовых нельзя ни с чем сравнить. Эти продукты помогут всегда оставаться здоровыми и красивыми.3 продукта, которые помогут всегда оставаться здоровыми

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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