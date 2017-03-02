Любой, кто хоть раз был обманут, знает насколько болезненно это предательство. И хотя ни один знак зодиака не является супернадежным в плане измены, тем не менее, некоторые астрологические подсказки могут дать вам информацию о степени склонности разных знаков ходить «налево», и как этим походам воспрепятствовать.





1. Овен

Если энергичный Овен и подумывает об измене, то только оттого, что в отношениях пропал огонь. Овны подвижны, импульсивны и деятельны, и если вы не попадаете с ними в ногу, то они запросто дальше пойдут без вас. А еще у Овна весьма уязвимое эго, требующее внимание, плюс потребность в физических впечатлениях с большим количеством взрывных эмоций и ощущений.

2. Телец

Телец – очень лояльный знак, потому соблазн изменить у него возникнет тогда, когда сам он начнет подозревать партнера в адюльтере. Тем не менее, Телец – знак повышенной чувственности, и он может поддаться искушению исключительно удовольствия ради. Сдержать и отвлечь его можно проявлением заботы (как физической, так и эмоциональной): много восхищения, интимности и вкусных блюд.

3. Близнецы

Неугомонным Близнецам жизненно необходима интеллектуальная стимуляция, иначе вы не найдете с ним точек соприкосновения. Следовательно, регулярно развлекайте их увлекательными беседами. Если Близнецы и склонны уйти в загул, то больше эмоционально, чем физически – они запросто могут отправиться на интимные свидания онлайн с помощью чатов и секс-сайтов, но в реальную жизнь они такое общение вряд ли перенесут.

4. Рак

Милый и домашний Рак вообще к изменам не склонен, если только он не гиперчувствителен. Если с ним и приключается подобная слабость, то только из-за нижайшей самооценки, когда им нужен человек, который будет Раком восхищаться и давать ему больше уверенности. Так что, если ваш Рак чрезмерно уязвим и не чувствует себя желанным и нужным, то он может поддаться соблазну и искать тепло и уют в другом месте.

5. Лев

Этот знак яркого огня всегда хочет драмы и волнений, потому Львы в основном и имеют столь мощную и отчасти скандальную сексуальную репутацию. Удивляйте Льва регулярно, чтобы избавить его от всяческих левых помыслов том, что, возможно, где-то бывает и лучше. Если же Лев таки действительно заводит интрижку, то, скорее всего, с кем-то существенно помоложе – этот знак постоянно тянется к энергии молодости и ненавидит стареть.

6. Дева

Дева – само воплощение серьезности. Да, эти люди иногда могут быть чересчур к себе строги, но в целом это самый заземленный и лояльный партнер. Однако, если её постигнет жесточайшее разочарование от того, что вы ей якобы что-то недодаете или много критикуете, то она направится на поиски нового. Пусть ваша Дева твердо знает, что её не предадут, и вам гарантирован самый верный и любящий партнер.

7. Весы

Этот знак сбалансирован и справедлив, он серьезно принимает обязательства, поэтому обман и измена ему совсем не по душе. Хотя обаятельным Весам безумно нравится общаться и флиртовать, потому они рискуют непреднамеренно создать щекотливую ситуацию, когда флирт зайдет слишком далеко. Если вы сможете стать верным другом вашим Весам, то бояться вам нечего.

8. Скорпион

Скорпион – личность таинственная, страстная и непонятная, потому несправедливо считается самым лицемерным и неверным персонажем зодиака. Это впечатление однозначно обманчиво. Да, он импульсивный и закрытый, но не распущенный и не склонный к обману. Скорпион способен быть невероятно преданным, хотя у него явно преобладают сильные физические желания и постоянная потребность в эмоциональных впечатлениях. Если вы это ему дадите, он навеки ваш.

9. Стрелец

Огненный Стрелец жаждет действий и приключений – кстати, на спальню это тоже распространяется. Он постоянно в движении и любит коллекционировать свежие впечатления, так что требовать от него безоговорочной верности весьма сложно, хотя необязательным его назвать сложно. Если вы поддерживаете авантюризм вашего Стрельца и не посягаете на его свободу, то на личном фронте у вас будет все спокойно.

10. Козерог

Собранный и уравновешенный Козерог склонен к постоянству, так как превыше всего ценит дисциплину и контроль, которые уберегают его даже от самых сильных соблазнов. Однако знак этот взамен жестко требует уважения и восхищения от своих партнеров, и запросто может уйти, если не получит этого в нужном объеме. Кстати, Козерог все-таки порядочен: он скорее разорвет отношения, чем станет исподтишка изменять.

11. Водолей

Отстраненного интеллектуала Водолея сложно назвать романтиком, но и ему нужны любовь, преданность и внимание. С другой стороны, Водолеи периодически могут быть настолько поглощены своими начинаниями и гениальными задумками, что сами начинают игнорировать партнеров и вскоре превращаются в жертв их измен. Водолей – знак непредсказуемый, потому его нужно поддерживать в состоянии заинтересованности.

12. Рыбы

У мечтательных Рыб яркое воображение, и они предпочитают развлекать себя мечтами и фантазиями о вечной любви. Болезненное стремление Рыб заполучить эту любовную магию может сделать их несчастными в итоге, особенно как только отношения перейдут в зону полного комфорта. Организовывайте своим Рыбам волшебно-романтические моменты, и тогда они будут абсолютно уверены, что их судьба – это только вы.

Текст: Flytothesky.ru