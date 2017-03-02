Свобода многими воспринимается как вседозволенность и потакание своим импульсивным желаниям. Но настоящая свобода значит несколько иное. Она возможна только в том случае, если человек сознательно откажется от вещей, сковывающих его волю и сознание. Рассмотрим 6 запретов, которые делают жизнь лучше и позволяют почувствовать вкус настоящей свободы.





Не смотреть телевизор. На первый взгляд, просмотр телевизионных программ – полностью безобидное занятие. Но есть масса людей, которые не представляют своей жизни без просмотра телевизора. Они отказываются от собственной жизни, и следят за чужими проблемами и эмоциями, изображаемыми на экране. Вследствие регулярного просмотра телепередач и постоянного информационного влияния, меняется эмоциональный фон. Человек становится более впечатлительным, а его настроение начинает все больше зависеть от просмотренных телепередач. Кроме того, формируется привычка получать информацию в готовом виде, что ведет любителей телевидения к деградации мозга.

Запрет на вредную пищу. Большинство современных людей, находясь в плену пищевых привычек, испытывают недостаток энергии и постоянную слабость. Одной из причин можно смело назвать неправильный режим питания. Сейчас так популярными являются готовые продукты, которые в обилии представлены на полках супермаркетов. Но такие продукты содержат усилители вкуса, воздействующие напрямую на мозг потребителя. Реальная же польза таких разрекламированных продуктов крайне мала. Потому их употребление стоит серьезно ограничить. Идеальный вариант для качественного питания: 60% овощей и фруктов, 40% приготовленных (каши, бобов, клетчатки).

Отказ от потребительства. Человечество все больше вязнет в пучине потребления. Огромные рекламные бюджеты постоянно создают новые надуманные потребности, заставляющие каждого человека все больше зарабатывать и все больше покупать. Отказавшись от покупок всего, что рекламируется, человек не только способен сэкономить большие деньги, но и научиться жить более спокойно и свободно.

Не жаловаться. Возможно, человек переживает не лучший период в своей жизни, а проблемы настигают его одна за другой. Но жалобами ситуацию не исправить. Более того, жалуясь, можно не только настроить против себя окружающих, но и самому увериться в собственной беспомощности.

Отказ от вредных привычек. Настоящая свобода невозможна без отказа от тех отрицательных факторов, которые отравляют жизнь. Вредные привычки отбирают здоровье, время и деньги. Отбирают те ценнейшие ресурсы, которые можно направить в правильное русло и обрести настоящую свободу.

Не медлить. Если промедление отодвигает достижение целей на следующий понедельник, на начало следующего месяца, на следующий год – на самом деле оно ворует время. Каждое принятое решение должно закрепляться действиями. Если же действий не последовало, то это не решения, а только планы, а порой и несбыточные мечты. Время никогда не поворачивает обратно, а значит, сознательно упуская возможности сейчас можно и не спохватиться, как пролетит вся жизнь. Действовать и жить надо прямо сегодня!

Текст: Flytothesky.ru