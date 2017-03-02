Последствия «ремня» во взрослой жизни





Сколько еще жарких споров на тему воспитания подзатыльником должно прозвучать, чтобы вы, наконец, поняли, что физическое насилие по отношению к ребенку недопустимо. Как семейный психолог, могу заверить, целительная сила ремня в жизни маленького человека слишком преувеличена, некорректны в данном случае и хладнокровные рассуждения современных родителей на тему «меня били и ничего, вырос нормальным».

Конечно, вырос, только не надо прикрывать деформированную картину мира, замещая негатив мнимой пользой. Вы же и сами не верите, что 10-ти минутный эффект от телесных наказаний оправдывает пережитую боль и унижение, которые каждый из нас неосознанно хранит в памяти в течение всей жизни? Пора посмотреть правде в глаза, переосмыслить «опыт поколений».

Чем угрожает нарушение физических границ в отношении ребенка?

Уверенна, вы не станете спорить с тем, что наше тело принадлежит только нам, а значит, никто в целом мире не имеет права нарушать физических границ без нашего на то согласия. И ребенок в этом смысле – не исключение, он обладает теми же правами, пусть пока и не знает об этом. Теперь вообразите, что происходит, когда человек, который в разы превосходит малыша по силе, весу и росту, поднимает на него руку. Любимый, значимый для него родитель, который должен оберегать…

На бессознательном уровне психика ребенка усваивает этот урок силы как «норму». Он на полном серьезе начинает полагать, что бить слабого, когда не можешь решить проблему другим способом, – совершенно нормально. Отыгрывать плохое настроение, самоутверждаться, покушаясь на личность другого, – естественно. И этот механизм впоследствии играет злую шутку: от воспитания ремнем собственного чада до вполне реального насилия, агрессии и других видов уголовных преступлений.

«А что еще делать, когда он слушается только ремня?»

Очень часто родители спорят со мной, мол, как еще поставить на место капризного ребенка, когда он не понимает ни слов, ни просьб, ни приказов? Тем самым взрослые как бы пытаются оправдать необходимость применения физической силы. На это я говорю: «Чем больше вы будете ставить дитя на место с помощью агрессивных методов воздействия, тем ниже станет порог его чувствительности. В какой-то момент, кроме ремня, он действительно ничего больше воспринимать не будет».

Один раз взяли в руки ремень, второй… и в итоге тело ребенка отгораживается от боли, «выключает» чувства, пытаясь защититься. Это значит, что каждый раз необходимо воздействие все большей и большей силы. В какой-то момент ребенок вообще перестает реагировать на слова, ему требуется только грубое воздействие. Здесь важно с самого начала учиться ставить на место правильно – с помощью интонации или сурового взгляда. Дети чувствительны к перемене настроения родителя, на этом и играйте: хмурьте брови, делайте голос холодным и сдержанным. Телесные наказания превращают ребенка в «отморозка», до которого уже не достучаться.

Как сказываются наказания на эмоциональном интеллекте?

Регулярная порка приводит к тому, что у детей значительно снижаются показатели эмоционального интеллекта. А как иначе, когда им постоянно приходится подавлять чувства? Чем это грозит во взрослой жизни? Человек вырастает неспособным понимать самого себя и свои эмоции, у него снижается мотивация к достижениям, он не знает, ни чего хочет от жизни, ни как реагировать на желания и чувства других людей. Травмированная психика будет побуждать все время сомневаться в собственных действиях, что может серьезно помешать карьерным достижениям и возможностям самореализации.

Что дальше? Уже в раннем возрасте происходит фиксация человека на боли и унижениях, он теряет границы собственной безопасности, становится в позицию «жертвы». Другими словами, если в детстве ребенок подвергался физическому насилию, с помощью которого «заботливые» родители пытались контролировать поведение и давать оценку поступкам, в зрелом возрасте он продолжит накидывать плюшки на самооценку, опираясь на признание внешнего мира. «Все хотят такую машину? И я хочу». «Все выходят замуж? И я выйду». Таким образом, ребенок уходит от позиции творца своей жизни и учится перекладывать ответственность за принятые решения на других, становясь жертвой обстоятельств.

Тревожность, мнительность, заниженная самооценка, агрессивность, зависимость, пораженческий настрой, отсутствие инициативы и закрытость от мира — лишь часть айсберга, которую «любящие» родители закладывают с помощью ремня. Теперь подумайте, этого ли вы добиваетесь? Вырастить не личность, но человека с потухшим взглядом и кучей комплексов, которому будет сложно отстоять самого себя?

Доверие в отношениях и «подрыв» авторитета

Наконец, последняя капля не в пользу физических наказаний – это потеря родителями своего авторитета. В тот момент, когда вы заносите руку для шлепка, ребенок больше не сможет вам доверять, здоровая коммуникация будет навсегда потеряна. Страх в отношениях, когда дите боится обратиться за помощью или дружеским советом к старшим, грозит тем, что он прибегнет к помощи неопытных сверстников, а то и вообще откажется кому-либо доверять, вынашивая все в себе. И это чревато.

Родители должны быть друзьями и опорой своим детям, фигурой, которая внушает уважение и любовь, а не страх наказания и побег от ответственности. Естественно, срывы бывают у всех, важно не допустить их «нормальности» или «систематичности». Старайтесь вовремя объясниться, извиниться, наконец, ищите адекватные способы наказания. И боже вас упаси запрещать малышу плакать или обижаться! Он имеет право реагировать на ваш срыв, защищать себя любым доступным ему способом.

Воспитывайте чадо по-взрослому, контролируйте свою несдержанность, доносите чувства с помощью слов и эмоций, а не подзатыльников. В конце концов, именно от вашего поведения будет зависеть его самооценка и способ взаимодействия с миром. Уважайте чувства своего ребенка.