«Я просто хочу жить в мире, растить картофель и мечтать!»





Восхитительные иллюстрированные истории о Муми-троллях присутствовали в детстве многих из нас и остались теплыми воспоминаниями о добром маленьком мире. Тот, кто вырос вместе с Муми-троллями, знает, что у них есть множество секретов гармонии и доброты. Как хорошо, что на страницах книг Туве Янссон эти прелестные существа делятся с нами своей уютной мудростью!

1. Не стоит цепляться за вещи, когда в твоем распоряжении весь мир.





«Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы… Все, на что я смотрю, мое. И я этому радуюсь. Вся Земля моя, если хочешь знать».

2. Чувства – лучший ориентир.





«Придется идти наугад. По правде сказать, я никогда не верил компасам. Тем, кто чувствует правильный путь, они только мешают».

3. Иногда это ужасно трудно – быть самим собой.





4. Порой кто-то нуждается в тишине и одиночестве, и в этом нет ничего плохого.





«Нельзя же постоянно быть приветливым и общительным. Просто-напросто не успеваешь».

5. Жить в свое удовольствие – что может быть лучше на свете?!





«…Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить по болоту в красных сапожках, или же свернуться клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше. Быть счастливой очень легко».

6. Иногда все, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то – это напомнить ему, что ты рядом.





7. Каждый из нас нуждается в том, чтобы ему время от времени рассказывали хорошую историю.





«Театр – самая важная в мире разновидность дома, потому что там людям могут показать, какими они могли бы быть, если захотели, кем они были бы рады стать, если осмелились и то, какие они на самом деле».

8. Не стоит волноваться – в мире нет ничего страшнее нас самих.





— Привет, дядя Ондатр, — сказал Муми-тролль.

— Не мешай мне, я работаю! — ответил Ондатр.

— Работаете?.. Над чем? — удивился Муми-тролль.

— Я думаю, — сердито проворчал Ондатр — Думаю о тщете и напрасности всего сущего.

9. На нас всех лежит ответственность помогать тем, кто меньше, чем мы.





10. Ночью может быть либо страшно, либо волшебно, в зависимости от компании.





«Ничего так не люблю, как звезды. Перед сном я всегда смотрю на звезды и гадаю, кто там живет и как до них добраться. Небо кажется таким дружелюбным, когда в нем полно маленьких глазок».

11. Всегда оставайтесь по-детски активным и любознательным.





«Ты так скоро станешь взрослым, если будешь продолжать в том же духе», – сказал хомса, – «Станешь, как папа с мамой, и так тебе и надо. Ты будешь видеть и слышать, как они, а значит, ничего не увидишь и не услышишь».

12. Люди с деньгами иногда пытаются указывать вам, что делать… Но у них нет цветов.





13. Быть коллекционером – гораздо большее удовольствия, чем быть владельцем.

«Я думаю, что начинаю понимать», – медленно сказал Муми-тролль. – «Ты перестал быть коллекционером, теперь ты всего-навсего обладатель, а это вовсе не так интересно». «Да, – с убитым видом подтвердил Хемуль, – вовсе не интересно».

14. Каждый, независимо от того, насколько он мал, имеет право иногда сердиться.





«Если тебе приспичило, то тебе приспичило», – заметила Малышка Мю, очищая зубами картофелину. – «Каждый должен злиться время от времени. Даже самая маленькая букашка имеет на это право».

15. Поездку совершают днем, а в путешествие отправляются ночью.

16. В основном мир – совершенно замечательная штука!

«Какая жалость, если Земля расколется! Она такая хорошая».

17. К неприятностям стоит относиться проще.





«Ну и хорошо, что она разбилась, она была ужасно некрасивая», — сказала Муми-мама.

«Ах да, комета…» — озабоченно сказала Муми-мама. — «Ондатр рассчитал, что она упадет вечером в наш огород. Так что я не стала пропалывать его».

18. Те, кто любит вас, никогда не будут обращать внимание на вашу неуклюжесть.

19. Живите полной жизнью каждую минуту.





— Не время танцевать, когда Земля на пороге гибели.

— Но, может, это наша единственная возможность потанцевать?

20. Впечатления ценней отчетов о них.

«Почему они никогда не оставляют меня в покое, меня и мои путешествия? Неужели им не понять, что я все растеряю, если буду все время о них рассказывать. Потом все исчезнет из памяти. И когда я попытаюсь вспомнить, как все было, я вспомню только свой собственный рассказ».

21. Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен.



На фото: Бронзовый Муми-тролль в финском городе Тампере.

22. Опасно иметь много вещей.





«Она решила раздать свое имущество, чтобы вокруг нее стало побольше воздуха».

23. Живите в настоящем моменте и наслаждайтесь им.





О, какое счастье быть Муми-троллем, только-только пробудившимся ото сна и пляшущим в зеркально-зеленых волнах, пока восходит солнце!

24. «Как же мы отыщем солнце, если побоимся перейти болото?»





25. Даже самые печальные вещи могут быть не такими грустными, если правильно к ним относиться.

«Раз умер, так уж умер», – примирительно сказала Туу-тикки. – «Этот бельчонок мало-помалу превратится в прах. А потом, чуточку позднее, из него вырастут деревья, и на них будут прыгать новые бельчата. Разве это так уж печально?»

26. Не стоит зацикливаться на чем-то одном – мир полон интересного!





Когда на рассвете Фредриксон сменил меня у руля, я мельком упомянул об удивительном и полном безразличии Юксаре к окружающему.

– Гм! – хмыкнул себе под нос Фредриксон. – А может, наоборот, его интересует все на свете? Спокойно и в меру? Нас всех интересует только одно. Ты хочешь кем-то стать. Я хочу что-то создавать. Мой племянник хочет что-то иметь. Но только Юксаре, пожалуй, живет по-настоящему.

27. Наши предки не беспокоились, когда им нужно было выбрать правильный курс. К сожалению, инстинкт слабеет, если им не пользоваться.

28. В большинстве случаев конец также оказывается и началом.





«От каждой волны, которая умирает на берегу, в какой-нибудь раковине рождается маленькая песня».

Подготовлено: Flytothesky.ru