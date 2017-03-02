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10 шокирующих фактов о смерти

03.03.2017 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Есть одна вещь, о которой мы стараемся как можно меньше думать. Она нас пугает, когда мы сталкиваемся с ней в реальности. Она нас беспокоит, потому что мы не имеем над ней никакого контроля. Мы очень её боимся, потому что однажды попав к ней в гости, мы уже никогда не вернемся обратно. Но мы знаем, что она существует, и мы с ней неизбежно встретимся.

10 шокирующих фактов о смерти

1. За всю историю человечества умерло около 100 миллиардов человек

Текущая численность мирового населения составляет 7,4 миллиарда. Всего же по примерным оценкам на Земле проживало около 107 миллиардов людей. И это означает, что за всю более-менее установленную историю человечества на планете произошло более 100 миллиардов смертей.

2. Через три дня после смерти ферменты, которые когда-то переваривали ваш обед, начинают переваривать вас

Во время пищеварения желудок производит ферменты и кислоты для переработки пищи, а клетки внутренних стенок кишечника вырабатывают большое количество HCl (соляной кислоты). Поскольку кислота – вещество едкое, то кишечник покрыт толстым слоем слизи. После смерти секреция слизи прекращается, потому ферменты и кислоты начинают «поедать» ткани.

3. Когда человек умирает, слух «выключается» последним

В состоянии агонии меняется характер дыхания, у человека могут быть галлюцинации, изменение цвета кожных покровов и температуры тела, нарушения функций кишечника и мочевого пузыря и расслабление мышц. После того как работа всех органов человека остановилась, самым последним «выключается» слух.

4. На горе Эверест лежит около 200 трупов, которые используются как ориентиры на пути к вершине

Холод и недостаток кислорода – не единственные смертельные опасности Эвереста. Нередко смельчаков также подстерегают лавины и оползни, а потому путь к вершине горы буквально усеян трупами. Перед тем как отправиться вверх, альпинисты уточняют, что делать с их телом: оставить на горе, отправить в Катманду для кремации или доставить по адресу к себе домой. Все остальные варианты, кроме «оставить тело на горе», стоят очень дорого, потому погибшие скалолазы Эверест больше не покидают.

5. Распятие как легальный вид казни до сих пор практикуется в Судане и Саудовской Аравии

В течение первого десятилетия 21 века в Саудовской Аравии несколько человек были казнены именно так, хотя некоторые из них были предварительно все же обезглавлены. В Иране распятие теоретически и сейчас является формой казни. Осужденный будет привязан к кресту и повешен лицом в сторону Мекки. Если спустя три дня человек остается жив, то он подлежит помилованию.

6. Это не город, это кладбище площадью в 6 кв. км. Здесь захоронено 5 миллионов человек

Вади Аль-Салам, крупнейшее в мире шиитское кладбище, находится в иракском городе Наджаф. Хоронить тут начали еще 1400 лет назад. Война в Ираке в 2003 году привела к масштабному расширению кладбища на 40 %, затем оно снова увеличилось уже в 2006-07 годах во время войны между шиитами и суннитами.

7. На индонезийском острове Тана-Тораджа, если ребенок умирает до появления зубов, семья вырезает в дереве дупло и хоронит там малыша

Смерть на острове Тана-Тораджа по сей день сопровождается древними обычаями. Похороны – это крупное событие и могут длиться до недели. Младенцам, которые умирают до прорезывания зубов, устраивают более духовные проводы и хоронят внутри дерева. Дерево регенерирует свои ткани внутри дупла и со временем полностью поглощает тело ребенка.

8. Тело серийного убийцы выставлено в музее, чтобы все могли удостовериться в его смерти

Си Уэ Сае Юн был китайским иммигрантом, переехавшим в Таиланд в 1944 году и ставшим известным серийным убийцей-каннибалом. В 1958 году его поймали и публично казнили, затем его тело было забальзамировано и выставлено в музее судебной медицины Сонгкран Нийомсан.

9. QR коды добрались и до кладбища. Сосканировав код на надгробии, вы прочитаете некролог и посмотрите фотографии

Смарт-кладбища – теперь реальность. Например, еврейское кладбище Ла-Пас в Уругвае, может похвастаться QR-кодами на каждой могиле. Компания Quiring из Сиэтла и её дочерние предприятия внедряют эту технологию на местах, связывая «конкретное захоронение в конкретной географической точке с виртуальным публичным пространством».

10. Цыганское племя в Индии празднует смерть как самое счастливое событие, а рождение – как самое горестное

Племя Сатия – это группа из 24 цыганских семей, которые кочуют по штату Раджастан. Похороны и кремация в племени являются праздничными событиями.

Люди надевают чистую одежду, покупают сладости, фрукты и ликер, а потом радостно танцуют под барабаны. Они празднуют смерть, так как она освобождает душу от физической тюрьмы, в то время как рождение – это божеское наказание, загоняющее душу в тело.10 шокирующих фактов о смерти

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Есть одна вещь, о которой мы стараемся как можно меньше думать. Она нас пугает, когда мы сталкиваемся с ней в реальности. Она нас беспокоит, потому что мы не имеем над...

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