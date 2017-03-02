Есть одна вещь, о которой мы стараемся как можно меньше думать. Она нас пугает, когда мы сталкиваемся с ней в реальности. Она нас беспокоит, потому что мы не имеем над ней никакого контроля. Мы очень её боимся, потому что однажды попав к ней в гости, мы уже никогда не вернемся обратно. Но мы знаем, что она существует, и мы с ней неизбежно встретимся.





1. За всю историю человечества умерло около 100 миллиардов человек

Текущая численность мирового населения составляет 7,4 миллиарда. Всего же по примерным оценкам на Земле проживало около 107 миллиардов людей. И это означает, что за всю более-менее установленную историю человечества на планете произошло более 100 миллиардов смертей.

2. Через три дня после смерти ферменты, которые когда-то переваривали ваш обед, начинают переваривать вас

Во время пищеварения желудок производит ферменты и кислоты для переработки пищи, а клетки внутренних стенок кишечника вырабатывают большое количество HCl (соляной кислоты). Поскольку кислота – вещество едкое, то кишечник покрыт толстым слоем слизи. После смерти секреция слизи прекращается, потому ферменты и кислоты начинают «поедать» ткани.

3. Когда человек умирает, слух «выключается» последним

В состоянии агонии меняется характер дыхания, у человека могут быть галлюцинации, изменение цвета кожных покровов и температуры тела, нарушения функций кишечника и мочевого пузыря и расслабление мышц. После того как работа всех органов человека остановилась, самым последним «выключается» слух.

4. На горе Эверест лежит около 200 трупов, которые используются как ориентиры на пути к вершине

Холод и недостаток кислорода – не единственные смертельные опасности Эвереста. Нередко смельчаков также подстерегают лавины и оползни, а потому путь к вершине горы буквально усеян трупами. Перед тем как отправиться вверх, альпинисты уточняют, что делать с их телом: оставить на горе, отправить в Катманду для кремации или доставить по адресу к себе домой. Все остальные варианты, кроме «оставить тело на горе», стоят очень дорого, потому погибшие скалолазы Эверест больше не покидают.

5. Распятие как легальный вид казни до сих пор практикуется в Судане и Саудовской Аравии

В течение первого десятилетия 21 века в Саудовской Аравии несколько человек были казнены именно так, хотя некоторые из них были предварительно все же обезглавлены. В Иране распятие теоретически и сейчас является формой казни. Осужденный будет привязан к кресту и повешен лицом в сторону Мекки. Если спустя три дня человек остается жив, то он подлежит помилованию.

6. Это не город, это кладбище площадью в 6 кв. км. Здесь захоронено 5 миллионов человек

Вади Аль-Салам, крупнейшее в мире шиитское кладбище, находится в иракском городе Наджаф. Хоронить тут начали еще 1400 лет назад. Война в Ираке в 2003 году привела к масштабному расширению кладбища на 40 %, затем оно снова увеличилось уже в 2006-07 годах во время войны между шиитами и суннитами.

7. На индонезийском острове Тана-Тораджа, если ребенок умирает до появления зубов, семья вырезает в дереве дупло и хоронит там малыша

Смерть на острове Тана-Тораджа по сей день сопровождается древними обычаями. Похороны – это крупное событие и могут длиться до недели. Младенцам, которые умирают до прорезывания зубов, устраивают более духовные проводы и хоронят внутри дерева. Дерево регенерирует свои ткани внутри дупла и со временем полностью поглощает тело ребенка.

8. Тело серийного убийцы выставлено в музее, чтобы все могли удостовериться в его смерти

Си Уэ Сае Юн был китайским иммигрантом, переехавшим в Таиланд в 1944 году и ставшим известным серийным убийцей-каннибалом. В 1958 году его поймали и публично казнили, затем его тело было забальзамировано и выставлено в музее судебной медицины Сонгкран Нийомсан.

9. QR коды добрались и до кладбища. Сосканировав код на надгробии, вы прочитаете некролог и посмотрите фотографии

Смарт-кладбища – теперь реальность. Например, еврейское кладбище Ла-Пас в Уругвае, может похвастаться QR-кодами на каждой могиле. Компания Quiring из Сиэтла и её дочерние предприятия внедряют эту технологию на местах, связывая «конкретное захоронение в конкретной географической точке с виртуальным публичным пространством».

10. Цыганское племя в Индии празднует смерть как самое счастливое событие, а рождение – как самое горестное

Племя Сатия – это группа из 24 цыганских семей, которые кочуют по штату Раджастан. Похороны и кремация в племени являются праздничными событиями.

Люди надевают чистую одежду, покупают сладости, фрукты и ликер, а потом радостно танцуют под барабаны. Они празднуют смерть, так как она освобождает душу от физической тюрьмы, в то время как рождение – это божеское наказание, загоняющее душу в тело.

Текст: Flytothesky.ru