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Десятка свежих анекдотов, вызывающая громкий смех
04.03.2017 14:12 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю десятку новых и уморительных анекдотов, которой нельзя не поделиться с друзьями!
Зная о том, что большинство мужчин слышат первую фразу и запоминают последнюю, произнесенную женщиной, жена за обедом сказала мужу:
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Как известно, смех продлевает жизнь. И происходит это потому, что во время смеха у человека выделяются эндорфины, отвечающие за хорошее настроение.
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