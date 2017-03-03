Фактрум предлагает читателю десятку новых и уморительных анекдотов, которой нельзя не поделиться с друзьями!





Зная о том, что большинство мужчин слышат первую фразу и запоминают последнюю, произнесенную женщиной, жена за обедом сказала мужу:

— Ездила за покупками, разбила машину в хлам, вкусный борщ, правда?

— Правда! — ответил муж.