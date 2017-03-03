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Десятка свежих анекдотов, вызывающая громкий смех

04.03.2017 14:12 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю десятку новых и уморительных анекдотов, которой нельзя не поделиться с друзьями!

Десятка свежих анекдотов, вызывающая громкий смех

 

Зная о том, что большинство мужчин слышат первую фразу и запоминают последнюю, произнесенную женщиной, жена за обедом сказала мужу:
— Ездила за покупками, разбила машину в хлам, вкусный борщ, правда?
— Правда! — ответил муж.

 
 
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Как известно, смех продлевает жизнь. И происходит это потому, что во время смеха у человека выделяются эндорфины, отвечающие за хорошее настроение.

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