Нас окружает великое множество самых разнообразных людей с набором не менее разнообразных личностных качеств – ведь именно это и делает нашу жизнь столь занимательной, правда? Взаимодействие со всеми этими уникальными типами может оказаться весьма удивительной задачей, тем более, если вы относитесь к категории прямолинейных и откровенных людей. Многим достаточно сложно понять и воспринять вашу открытость и честность, хотя вас однозначно стоит уважать за прямоту. В чем же плюсы человеческой прямолинейности и неумения играть и прогибаться?





1. Нет необходимости притворяться

В прямолинейности отсутствует фальшь, то есть люди по факту получают то, что они реально перед собой видят. Вы просто демонстрируете подлинного себя, даже не пытаясь угодить или казаться лучше и не особо переживая, понравятся ли остальным ваши реакции, высказывания, поступки, поведение и мнение. По крайней мере, остальным людям не придется разгадывать загадки по поводу того, что же кроется у вас внутри, так как вы человек живой и настоящий, а никак не подделка.

2. Честность

У вас есть редкий и весьма смелый дар быть честным перед людьми в любых ситуациях, несмотря на то, какой ценой обходится вам ваша же честность. Вы не умеете щедро пускать пыль в глаза, зато вы вряд ли когда-либо слукавите, а скорее открыто выложите все карты на стол. Вам можно абсолютно верить, и вам можно абсолютно доверять, зная, что в словах ваших никогда не таится скрытый и впоследствии разочаровывающий подтекст.

3. Толстокожесть

Люди прямолинейные обычно обладает достаточно толстой кожей, и их крайне сложно уязвить или задеть. Люди могут быть столь же честны с вами, как и вы с ними, так как ваше к ним отношение будет неизменно понимающим и, что особенно ценно, непредвзятым. Вы совершенно не склонны легко обижаться и выращивать из мухи слона, и вы искренне не понимаете, отчего это столь активно делают другие. Тем не менее, для сохранения любых мирных отношений, вам тоже нужно быть аккуратным и не путать свою прямолинейность с беспардонностью.

4. Отсутствие всяческого драматизма

В вашей жизни не присутствуют драмы и сиквелы «Санта-Барбары». Вы этого тщательно избегаете по причине врожденной честности, ведь любая драма зарождается тогда, когда люди начинают обижаться, стараться уязвить или неправильно истолковывают чьи-либо слова и намерения. Вы попросту не участвуете в таких странных играх. Вы открытая книга без драмы, и вам претят ложные, искаженные или поддельные эмоций.

5. Вам известны и направление своего движения, и конечные цели

В целом у вас есть точное представление о своих целях и путях продвижения к ним. Вы просто делаете то, что в данный момент считаете нужным, и вас это полностью устраивает – мало того, вы неизменно получаете то, к чему движетесь. Это можно сравнить с лазерным оптическим прицелом, наведенным на цель, ведь в вас такой прицел явно вмонтирован, а все остальное имеет так мало значения.

6. Уверенность

Так как цели у вас установлены, а путь к ним четко намечен, то вы, можно сказать, щедро излучаете уверенность – то есть то, чего другим столь катастрофически недостает. Да, вы действительно испытываете уверенность в своих словах, своих поступках и, конечно же, последствиях этих поступков, и в вас нет страха перед жизненными вызовами и проблемами.

Текст: Flytothesky.ru