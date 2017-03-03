Фактрум собрал для читателя двадцатку очень полезных советов и лайфхаков на все случаи жизни.
Место несильного ожога можно смазать тонким слоем зубной пасты, тогда ментол, входящий в её состав, снизит болевые ощущения.
Половинка банана может заменить одно яйцо в тесте для сладких пирогов или печенья.
Чтобы котлетки из домашнего фарша получились сочными и ароматными, стоит положить в фарш мелко нарезанный лук, соль и специи, а потом оставить его в холодильнике на несколько часов, чтобы мясо немного замариновалось.
Бобовые варятся очень долго, поэтому если вы забыли замочить их в воде на ночь, то при варке не кладите в воду соль, а подливайте в кастрюлю столовую ложку холодной воды каждые 5–10 минут. Это поможет гороху или фасоли свариться намного быстрее.
Если вы выбрались на природу, но забыли взять с собой бумагу или жидкость для растопки, а под рукой оказались обычные картофельные чипсы, то вы можете разжечь костёр с их помощью.
Свежее пятно от краски можно удалить с любимой одежды при помощи ацетона. Нужно просто смочить им испачканное место, а после протереть остатки краски нашатырным спиртом.
Чтобы удостовериться в свежести яиц, надо опустить их в глубокую ёмкость с холодной водой. Несвежие яйца всплывут, а свежие — останутся лежать на дне. Те яйца, которые оказались посередине, надо сварить как можно быстрее, их срок годности подходит к концу.
Справиться с липким следом на стекле или зеркале поможет простое растительное масло. Смажьте им пятно и оставьте на 10 минут, а потом протрите стекло бумагой.
Чтобы высушить мокрые ботинки, нужно положить в них носки, в которые насыпана подогретая на сухой сковородке поваренная соль. Она достаточно быстро впитает влагу.
Помочь справиться с неприятным запахом на кухне и во всей квартире может обыкновенный уксус. Просто налейте одну чайную ложку уксуса в маленькую сковороду и нагрейте её до полного испарения жидкости.
Если вам немного жмут новые ботинки или туфли, то наденьте толстые носки и обуйтесь, а потом погрейте обувь горячим воздухом из фена 10–15 минут.
Облегчить пульсирующую головную боль можно при помощи дольки лимона, которой надо потереть лоб. Аромат цитрусовых прекрасно успокаивает и уменьшает болевые ощущения.
Мелкие кусочки разбитого стекла легко можно собрать с помощью детского пластилина или хлебного мякиша. Скрутите из них «колбаску» и покатайте её по поверхности, всё острые маленькие осколки будут собраны.
Разрезанный и уже начинающий подсыхать лимон можно спасти, если положить его местом среза в тарелку с водой на несколько часов.
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