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Поднимающая настроение подборка шикарных анекдотов
04.03.2017 14:39 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые крутые анекдоты, которые помогут вам забыть о плохом настроении.
Муж спрашивает жену:
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В бешеном ритме современной жизни скучать не приходится. Но если у вас вдруг выдалась свободная минутка, то потратьте её на себя и немного развлекитесь.
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