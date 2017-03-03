Фактрум рассказывает забавную историю про храбрую девочку, которая помогла молодому врачу справиться с его страхами!





Когда я ещё училась в медицинском, то для прохождения практики меня направили в главную больницу города. Там оказались просто чудесные медсёстры, которые без проблем отвечали на все мои вопросы и показывали, как правильно делать разные процедуры.

И вот однажды надо было поставить нескольким детям уколы внутримышечно. Подошла ко мне старшая медсестра и говорит:

— Умеешь уколы делать?

— Нет…

Та строго посмотрела на меня и подвела девочку лет восьми, показала на неё и приказным тоном сказала: «Давай ставь!».

У меня руки от страха аж затряслись и глаз задергался, а малявка подмигнула мне и так уверенно:

— Давай, док, не бойся!

Ну я и ткнула в нужное место с размаху. Лекарство ввела, шприц убрала и спрашиваю:

— Тебе не больно было?

И тут «подопытная» голосом Джигурды выдаёт:

— Нормалёк! — и уходит от меня по коридору, прихрамывая и потирая уколотое место… Всё, после такого я уколы ставить уже никогда не боялась!