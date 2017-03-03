|
Как девочка развеяла все страхи молодого доктора одним словом
04.03.2017 14:49 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает забавную историю про храбрую девочку, которая помогла молодому врачу справиться с его страхами!
Когда я ещё училась в медицинском, то для прохождения практики меня направили в главную больницу города. Там оказались просто чудесные медсёстры, которые без проблем отвечали на все мои вопросы и показывали, как правильно делать разные процедуры.
И вот однажды надо было поставить нескольким детям уколы внутримышечно. Подошла ко мне старшая медсестра и говорит:
— Умеешь уколы делать?
— Нет…
Та строго посмотрела на меня и подвела девочку лет восьми, показала на неё и приказным тоном сказала: «Давай ставь!».
У меня руки от страха аж затряслись и глаз задергался, а малявка подмигнула мне и так уверенно:
— Давай, док, не бойся!
Ну я и ткнула в нужное место с размаху. Лекарство ввела, шприц убрала и спрашиваю:
— Тебе не больно было?
И тут «подопытная» голосом Джигурды выдаёт:
— Нормалёк! — и уходит от меня по коридору, прихрамывая и потирая уколотое место… Всё, после такого я уколы ставить уже никогда не боялась!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не секрет, что учёба на врача — то ещё испытание. И хорошо, если во время практики попадётся хороший наставник, который сможет всё объяснить и показать. А если...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии