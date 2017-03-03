|
Самые забавные анекдоты дня, заставляющие расхохотаться
04.03.2017 14:58 — Калейдоскоп | Фактрум
Например, замечательными свежими анекдотами от Фактрума, которые вызывают улыбку и громкий хохот!
На следующий день после пьянки один мужик говорит другому:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При встрече с друзьями так хочется поскорее поделиться с ними новостями и рассказать о своих делах. Но если в разговоре наметилась неловкая пауза, то неплохо...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии