Например, замечательными свежими анекдотами от Фактрума, которые вызывают улыбку и громкий хохот!





На следующий день после пьянки один мужик говорит другому:

— Зря я спорил вчера с женой на желание.

— У тебя есть жена?!

— Теперь уже есть…