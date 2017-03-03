Рани-ки-Вав – изумительный многоступенчатый колодец 11 века в городе Патан (индийский штат Гуджарат) на берегу реки Сарасвати. Считается, что его построила королева Удаямати, жена короля Бхимадевы I (династия Соланки), в память о своем муже.

Огромный подземный колодец – это крупнейшая древняя система для хранения воды на территории штата, потому в 2014 году он вполне заслуженно был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.





История

Вода всегда была дефицитом в засушливых районах Западной Индии и Раджастана. Строителям приходилось рыть глубокие траншеи для круглогодичной подачи воды и обкладывать стены этих траншей каменными блоками, а для подъема воды из таких колодцев строились лестницы.

Колодцы стали популярным местом для отдыха, где можно было укрыться от палящего солнца, нередко их использовали и как место для встреч и свиданий, а также для проведения празднеств и религиозных церемоний.

Это привело к тому, что колодцы стали разрастаться в огромные подземные «дома культуры», усложнялись их стили, внутреннее убранство и архитектурные детали. Со временем этот ступенчатый стиль получил название Мару-Гурджара, и именно в соответствии с его канонами и был выстроен огромный колодец королевы Удаямати.





В книге джайнистского монаха Мерутунги Сури «Прабандха Чинтамани» (1304 г.) рассказывается, что строительство колодца началось именно при королеве Удаямати, а завершил строительство уже её сын, король Карнадева I.

Архитектура

Колодец королевы также является самым ярким образцом архитектуры династии Соланки, и построен он был как для своего прямого предназначения, так и для социально-бытовых целей. Фактически он был возведен (или точнее сказать, вырыт) как перевернутый храм (64 м х 20 м), чтобы поддерживать чистоту и святость воды. Глубина же его была 27 метров или семь этажей. У колодца сохранилась длинная лестница-коридор, которая вела к подземному резервуару с водой.

Фактически строение выглядело как многоэтажный дом на колоннах, разбитый на помещения-павильоны. Этажность же колодца увеличивалась в сторону запада, где четвёртый этаж вел к прямоугольным бакам с водой.





Все внутренние стены украшены резными скульптурами тончайшей работы – всего около 800 скульптур, изображающих в основном индуистских богов и богинь. Основной тема декора ступенчатого колодца – это Дашаватара или десять воплощений бога Вишну, включая Будду. На уровне воды можно увидеть резные изображения Шешашаи-Вишну, где Вишну возлежит на божественном змее Шеша с тысячью головами.









Хотя некоторые из скульптур и павильонов не сохранились, Рани-ки-Вав все равно поражает мастерством и технологичностью его авторов в плане и архитектуры, и системы хранения водных ресурсов.

Текст: Flytothesky.ru

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