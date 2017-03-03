Здоровые отношения не являются автоматически бесконфликтными и беспроблемными. Скорее, пары в подобном союзе более мудры и понимающи, чтобы справляться с разногласиями. Как определить, что вы с партнером входите именно в эту категорию разумных людей, умеющих выстраивать и поддерживать перспективные и эффективные отношения?





1. Они хвалят своего партнера на людях

Пары в здоровых отношениях всегда позитивно и одобрительно отзываются друг о друге при знакомых, друзьях, родственниках и даже коллегах. Эта модель поведения ярко характеризует качественную функциональность отношений. Отзывы в стиле «мой муж мне очень помогает» или «она изумительно готовит» порой становятся почти автоматическими, но от этого не утрачивают свою истинность.

2. Они всегда находят время друг для друга, даже если очень заняты

Люди в здоровых отношениях регулярно общаются друг с другом. Они находят время для совместных прогулок, совместных просмотров фильмов, совместных обедов и ужинов. Такие моменты только обогащают и укрепляют их отношения.

3. Они смеются часто, открыто и непринужденно

Даже в минуты расстройства, они способны улыбаться и смеяться, чтобы разрядить обстановку. Они привносят в серьезные разговоры долю юмора – и это очень ценно. Люди, умеющие смеяться, гораздо легче и проще справляются со многими препятствиями и трудностями.

4. Они ценят плюсы своего партнера, а не зацикливаются на его минусах

Некоторые люди обожают жаловаться на свой брак. Но, по правде говоря, их проблемы мало отличаются от проблем любой другой пары. В здоровых и крепких отношениях партнеры не сосредоточиваются на собственных претензиях. Вместо негатива они стремятся видеть позитивные моменты.

5. Они умеют сопереживать, ставя себя на место партнера

Искренняя эмпатия помогает паре разрешить недоразумения, которые случаются во всех без исключения отношениях. Этот навык рационального управления конфликтами дает партнерам понимание, что их услышали, что их по-прежнему ценят, особенно когда любой из них способен искренне сказать: «Я не согласен с тобой, но я понимаю тебя».

6. Они всегда предупреждают, когда вернутся домой

Частым яблоком раздора в отношениях бывает момент, когда кто-то из партнеров начинает болезненно ощущать, что его мало уважают или игнорируют. Краткий звонок или сообщение о том, когда вы вернетесь после работы или девичника (мальчишника) – это не строгая отчетность, а проявление заботы и уважения.

7. Они никогда не прекращают флиртовать друг с другом

Флирт – это непрекращающееся проявление любви и освежение чувств. Когда пары забывают, как это делается, отношения автоматически становятся пресными и скучными. Любящие друг друга люди регулярно практикуют эту веселую и бодрящую игру, и делают это, надо сказать, с превеликим удовольствием.

8. Их ссоры, споры и противоречия за рамки приличий не выходят

Это означает, что партнеры не используют бранные слова, едкий сарказм и пренебрежительные ремарки во время конфликтов и споров. Нельзя оскорблять, а потом списывать это на неудачную шутку. Партнеры в уважительных и здоровых отношениях всегда ведут себя достойно и сдержанно.

9. Они прощают и идут дальше, а не копят обиды

Разногласия в здоровых отношениях никогда не заканчиваются взаимным недопониманием и эмоциональным отдалением. Оба партнера умеют и знают, как осознать и принять свои промахи, извиниться и двигаться дальше. Они предпочитают радоваться жизни сообща, даже если часом раньше они о чем-то яростно спорили.

Текст: Flytothesky.ru