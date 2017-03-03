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Объявлены победители 14-го Смитсоновского фотоконкурса 2016
04.03.2017 17:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
Недавно были названы имена 70 финалистов 14-го ежегодного
На конкурс поступило более 48 тысяч работ от фотографов из 146 стран; сейчас, кстати, идет голосование на приз «Выбор читателей». Голосование будет закрыто 27 марта, и на следующий день будут названы имена читательского фаворита, обладателя Гран При и победителей по категориям. Посмотрите на работы финалистов и попробуйте определиться со своим выбором. Здесь вы увидите и осьминога, катающегося на спине черепахи, и ненцев-кочевников в российской Арктике – все фото очень и очень выразительные и запоминающиеся.
«Арктический волк – это подвид серого волка; он обитает в арктических районах Северной Америки». – Педро Харке Кребс
«Пока я искал аллигаторов в болотах Луизианы, в утреннем свете из мутной воды появилось это прелестное маленькое существо». – Ким Аикава
«Я всегда ищу самые разные способы, чтобы показать настоящую красоту слонов в надежде, что люди тоже посмотрят на них совсем другими глазами. Этот снимок был сделан в Ботсване, когда стадо слонов спустилось к берегам реки Чобе для послеобеденного водопоя. Вот мне и выпал шанс сфотографировать хобот слона на фоне глаза другого слона. Я сосредоточилась именно на глазе, затем креативно подрезала кадр, и в результате осталась довольна конечным результатом». – Прелена Сома Оуэн
«Что меня привлекает в океане больше всего, так это то, что я никогда не знаю, что я там увижу или встречу. Я считаю, что мне очень повезло – я оказался в нужном месте в нужное время, чтобы поймать этот кадр». – Майкл Б. Харди
«Мы последними поднялись на небольшой самолет из Сочи в Санкт-Петербург. И мы совершенно не знали, что ожидает нас вверху. Я села возле иллюминатора, не ожидая увидеть что-то особенное, а снаружи по самолету барабанил легкий дождик. Но, когда мы набрали высоту, выяснилось, что у меня самое лучшее место на борту для обзора». – Лина Самоукова
«Совы, оказываются, тоже умеют зевать». – Марио Густаво Фиоруччи
«Китайский рыбак на работе в первые часы до восхода солнца. Он плавает на бамбуковом плотике со своими обученными бакланами, которые помогают ему ловить рыбу». – Дуангмон С.
«Снежинки на лобовом стекле моей машины». – Рекха Бобейд
«Испокон веку ненцы вели кочевой образ жизни. Запряженные оленями сани – самый надежный вид транспорта в тундре, и люди Севера всегда полагаются на их «штурманские» способности. В тяжелых условиях, например, во время ослепляющей снежной бури, олени – это не только верные спутники, но иногда и единственная надежда на выживание». – Камиль Нуреев
«Паук убивает муху, прячась под лепестками мадагаскарского барвинка». – Сваруп Сингха Рой
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Недавно были названы имена 70 финалистов 14-го ежегодного Смитсоновского фотоконкурса, и, как вы можете увидеть по этим работам, у судей действительно была нелегкая...
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