Недавно были названы имена 70 финалистов 14-го ежегодного Смитсоновского фотоконкурса , и, как вы можете увидеть по этим работам, у судей действительно была нелегкая задача определить самых лучших.

На конкурс поступило более 48 тысяч работ от фотографов из 146 стран; сейчас, кстати, идет голосование на приз «Выбор читателей». Голосование будет закрыто 27 марта, и на следующий день будут названы имена читательского фаворита, обладателя Гран При и победителей по категориям. Посмотрите на работы финалистов и попробуйте определиться со своим выбором. Здесь вы увидите и осьминога, катающегося на спине черепахи, и ненцев-кочевников в российской Арктике – все фото очень и очень выразительные и запоминающиеся.

«Скоро зима», финалист категории «Измененные изображения»





«Арктический волк – это подвид серого волка; он обитает в арктических районах Северной Америки». – Педро Харке Кребс

«Болотный енот», финалист категории «Мир природы»





«Пока я искал аллигаторов в болотах Луизианы, в утреннем свете из мутной воды появилось это прелестное маленькое существо». – Ким Аикава

«Посмотри мне в глаз», финалист категории «Мир природы»





«Я всегда ищу самые разные способы, чтобы показать настоящую красоту слонов в надежде, что люди тоже посмотрят на них совсем другими глазами. Этот снимок был сделан в Ботсване, когда стадо слонов спустилось к берегам реки Чобе для послеобеденного водопоя. Вот мне и выпал шанс сфотографировать хобот слона на фоне глаза другого слона. Я сосредоточилась именно на глазе, затем креативно подрезала кадр, и в результате осталась довольна конечным результатом». – Прелена Сома Оуэн

«Прогулка верхом на черепахе», финалист категории «Мир природы»





«Что меня привлекает в океане больше всего, так это то, что я никогда не знаю, что я там увижу или встречу. Я считаю, что мне очень повезло – я оказался в нужном месте в нужное время, чтобы поймать этот кадр». – Майкл Б. Харди

«Полет», финалист категории «Мир природы»





«Мы последними поднялись на небольшой самолет из Сочи в Санкт-Петербург. И мы совершенно не знали, что ожидает нас вверху. Я села возле иллюминатора, не ожидая увидеть что-то особенное, а снаружи по самолету барабанил легкий дождик. Но, когда мы набрали высоту, выяснилось, что у меня самое лучшее место на борту для обзора». – Лина Самоукова

«Сон», финалист категории «Мир природы»





«Совы, оказываются, тоже умеют зевать». – Марио Густаво Фиоруччи

«Рыбак с бакланом», финалист категории «Люди»





«Китайский рыбак на работе в первые часы до восхода солнца. Он плавает на бамбуковом плотике со своими обученными бакланами, которые помогают ему ловить рыбу». – Дуангмон С.

«Снежинки», финалист категории «Мобильные фото»





«Снежинки на лобовом стекле моей машины». – Рекха Бобейд

«Унеси меня, олень!», финалист категории «Путешествия»





«Испокон веку ненцы вели кочевой образ жизни. Запряженные оленями сани – самый надежный вид транспорта в тундре, и люди Севера всегда полагаются на их «штурманские» способности. В тяжелых условиях, например, во время ослепляющей снежной бури, олени – это не только верные спутники, но иногда и единственная надежда на выживание». – Камиль Нуреев

«Тайное убийство», финалист категории «Мир природы»





«Паук убивает муху, прячась под лепестками мадагаскарского барвинка». – Сваруп Сингха Рой

Текст: Flytothesky.ru