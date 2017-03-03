Чего боятся женщины? Какие страхи их мучают, и что зачастую движет их поступками? Как нам правильно понять женщину с позиции страхов?





Страхов у женщины много, и вот только некоторые из них.

1. Женщина боится остаться одной, не выйти замуж. Это и понятно, ведь ей нужна опора и защита в жизни, крепкое мужское плечо. Это заставляет её держать себя в форме, хорошо выглядеть, следить за собой, иногда быть не слишком требовательной и разборчивой в выборе мужчины, подстраиваться под мужчину.

2. Женщина боится не родить вовремя ребёнка, что заставляет её стремиться либо поскорее выйти замуж (ведь детородный возраст ограничен), либо родить ребёнка без мужа, что называется «для себя», даже если придётся растить ребёнка одной.

3. Женщина боится поправиться. Из-за этого она мучает себя диетами, ходит в фитнес-клуб, покупает платье на размер меньше, регулярно взвешивается.

4. Женщина категорически не хочет стареть. Этот страх побуждает ее, опять-таки, следить за собой, пользоваться косметикой, ходить на массаж, скрывать или занижать свой возраст.

5. Женщина боится быть некрасивой. Это заставляет её делать все то, что перечислено в двух предыдущих пунктах, а также следить за модой, красиво и модно одеваться и изводить своего мужа бесконечными хождениями по магазинам одежды и салонам красоты.

6. Женщина боится, что мужчина её разлюбит. Поэтому она старается быть красивой и стройной, а также подстраивается под мужчину, идёт на уступки и компромиссы, иногда даже некоторые позволяют себя унижать и использовать в ущерб себе.

7. Женщина боится, что её уволят с работы, ведь зачастую работодатели предпочитают мужчин, которые не уйдут в декрет, или не будут сидеть с больным ребёнком, или просто у начальника предвзятое отношение к женщинам как к работникам. Поэтому женщина не высказывает своё мнение вопреки начальству, помалкивает, старается не нарушать дисциплину, чётко выполнять свои обязанности. В общем, за работу держится.

8. Женщина боится, что не будет денег. Поэтому она держится за свою работу или за своего мужчину (если он зарабатывает), стремится выйти замуж, скандалит с мужем, если денег нет, хватается за любую, даже низкооплачиваемую работу.

Вот такие у женщины основные страхи, которые движут многими её поступками. Но при всем этом нужно научиться быть счастливой, преодолевать страхи, решать проблемы и противостоять трудностям. Многие женщины с молодых лет интуитивно стремятся предотвратить проблемы в этих самых важных для себя сферах, чтобы ощутить покой, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Прилагайте усилия, стройте свою жизнь, делайте то, что вы можете и то, что от вас зависит, тогда ваша жизнь и ее результат будут вас радовать.

Текст: Flytothesky.ru