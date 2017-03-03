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Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!
04.03.2017 17:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
Паста с говядиной — отличный выбор как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Сочные помидоры и пикантная говядина идеально сочетаются между собой, придавая этому блюду неповторимый вкус. Паста рассчитана на 4 порции, которое готовится 45 минут.
Ингредиенты:
1) цельнозерновые макароны — 400г,
Шаг 1
Добавьте в говяжий фарш: соль, перец, базилик, тимьян и орегано. Всю массу хорошо перемешайте и выкладывайте на разогретую с маслом сковороду.
Шаг 2
Порежьте лук кубиками и добавьте его в фарш, когда тот немного обжарится.
Шаг 3
Очистите помидоры от кожуры и порежьте на небольшие кубики, после чего жарьте их вместе с фаршем. Через 5 минут вылейте в сковороду томатный сок и добавьте соль.
Шаг 4
Измельчите чеснок и перец чили (обязательно очистите от семян) и перемешайте их с фаршем за 5 минут до готовности.
Шаг 5
Поставьте кастрюлю с водой на плиту, как только она закипит — добавьте соль, лавровый лист и макароны.
Шаг 6
Готовые макароны перемешайте с четырьмя столовыми ложками оливкового масла и чайной ложкой базилика. Эта заправка придаст блюду невероятный аромат.
Шаг 7
Выкладывайте на большую тарелку макароны. Поверх них выложите фарш, присыпав твердым сыром. А также можно добавить любую зелень.
Итальянская паста всегда будет удачно смотреться на вашем столе. К ней можно подать легкий салат и открыть бутылку красного сухого вина. Такое сочетание идеально будет дополнять вкус блюда, а также добавит любому вечеру романтической атмосферы.
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Паста с говядиной — отличный выбор как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Сочные помидоры и пикантная говядина идеально сочетаются между собой,...
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