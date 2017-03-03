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Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

04.03.2017 17:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Паста с говядиной — отличный выбор как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Сочные помидоры и пикантная говядина идеально сочетаются между собой, придавая этому блюду неповторимый вкус. Паста рассчитана на 4 порции, которое готовится 45 минут.

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Ингредиенты:

1) цельнозерновые макароны — 400г,
2) говяжий фарш — 350 г,
3) лук — 1 штука,
4) чеснок — 4 зубчика,
5) помидоры — 2 штуки,
6) томатный сок — 100 мл,
7) оливковое масло — 50 мл,
8) сушеное орегано — 1 чайная ложка,
9) сушеный базилик — 1 чайная ложка,
10) сушеный тимьян — 1 чайная ложка,
11) соль — по вкусу,
12) черный перец — пол чайной ложки,
13) твёрдый сыр — 50 г,
14) перец чили — 1/5 стручка,
15) лавровый лист — 1 штука.

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Шаг 1

Добавьте в говяжий фарш: соль, перец, базилик, тимьян и орегано. Всю массу хорошо перемешайте и выкладывайте на разогретую с маслом сковороду.

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Шаг 2

Порежьте лук кубиками и добавьте его в фарш, когда тот немного обжарится.

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Шаг 3

Очистите помидоры от кожуры и порежьте на небольшие кубики, после чего жарьте их вместе с фаршем. Через 5 минут вылейте в сковороду томатный сок и добавьте соль.

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Шаг 4

Измельчите чеснок и перец чили (обязательно очистите от семян) и перемешайте их с фаршем за 5 минут до готовности.

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Шаг 5

Поставьте кастрюлю с водой на плиту, как только она закипит — добавьте соль, лавровый лист и макароны.

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Шаг 6

Готовые макароны перемешайте с четырьмя столовыми ложками оливкового масла и чайной ложкой базилика. Эта заправка придаст блюду невероятный аромат.

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Шаг 7

Выкладывайте на большую тарелку макароны. Поверх них выложите фарш, присыпав твердым сыром. А также можно добавить любую зелень.

Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Итальянская паста всегда будет удачно смотреться на вашем столе. К ней можно подать легкий салат и открыть бутылку красного сухого вина. Такое сочетание идеально будет дополнять вкус блюда, а также добавит любому вечеру романтической атмосферы.Готовим вкуснейшую итальянскую пасту с говядиной!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Паста с говядиной — отличный выбор как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Сочные помидоры и пикантная говядина идеально сочетаются между собой,...

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