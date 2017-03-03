Паста с говядиной — отличный выбор как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Сочные помидоры и пикантная говядина идеально сочетаются между собой, придавая этому блюду неповторимый вкус. Паста рассчитана на 4 порции, которое готовится 45 минут.





Ингредиенты:

1) цельнозерновые макароны — 400г,

2) говяжий фарш — 350 г,

3) лук — 1 штука,

4) чеснок — 4 зубчика,

5) помидоры — 2 штуки,

6) томатный сок — 100 мл,

7) оливковое масло — 50 мл,

8) сушеное орегано — 1 чайная ложка,

9) сушеный базилик — 1 чайная ложка,

10) сушеный тимьян — 1 чайная ложка,

11) соль — по вкусу,

12) черный перец — пол чайной ложки,

13) твёрдый сыр — 50 г,

14) перец чили — 1/5 стручка,

15) лавровый лист — 1 штука.





Шаг 1

Добавьте в говяжий фарш: соль, перец, базилик, тимьян и орегано. Всю массу хорошо перемешайте и выкладывайте на разогретую с маслом сковороду.









Шаг 2

Порежьте лук кубиками и добавьте его в фарш, когда тот немного обжарится.









Шаг 3

Очистите помидоры от кожуры и порежьте на небольшие кубики, после чего жарьте их вместе с фаршем. Через 5 минут вылейте в сковороду томатный сок и добавьте соль.













Шаг 4

Измельчите чеснок и перец чили (обязательно очистите от семян) и перемешайте их с фаршем за 5 минут до готовности.













Шаг 5

Поставьте кастрюлю с водой на плиту, как только она закипит — добавьте соль, лавровый лист и макароны.





Шаг 6

Готовые макароны перемешайте с четырьмя столовыми ложками оливкового масла и чайной ложкой базилика. Эта заправка придаст блюду невероятный аромат.





Шаг 7

Выкладывайте на большую тарелку макароны. Поверх них выложите фарш, присыпав твердым сыром. А также можно добавить любую зелень.





Итальянская паста всегда будет удачно смотреться на вашем столе. К ней можно подать легкий салат и открыть бутылку красного сухого вина. Такое сочетание идеально будет дополнять вкус блюда, а также добавит любому вечеру романтической атмосферы.

Текст: Flytothesky.ru