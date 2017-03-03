Когда задумываешься о родительском опыте, хочется верить, что ты сделал все возможное, чтобы ребенок вырос лучшей версией себя, реализовал заложенные задатки, нашел свое место в жизни и стал счастливым. Однако так ли мы хороши в роли заботливых глав семейства? Не зря говорят, что родительские установки передаются из поколения в поколение, а еще огромный отпечаток оставляют особенности собственного астрологического знака. Хотите узнать достоинства и недостатки себя в роли родителя по знаку зодиака? Тогда читайте.





Какой вы родитель по гороскопу?

Овны. Довольно подвижные, понимающие и жизнерадостные родители, которым, однако, сложно позволить своим детям проявить характер. Они вроде и за развитие своего чада, но только тем путем, который сами нарисовали в голове, который предполагает постоянный контроль сверху. Женщины-Овны часто попадают впросак с излишней требовательностью и строгостью, могут задушить самостоятельность ребенка на корню. Мужчины-Овны более лояльны, но весьма нетерпеливы и вспыльчивы, если ребенок не желает считаться с их личной волей.

Тельцы. Этот знак является приверженцем традиционно-патриархальной системы, которая предполагает воспитание уважения младших к старшим, привитие ответственности, практичности и других моральных качеств. Роль родителей доставляет удовольствие Тельцам, они умеют организовать досуг ребенка, спокойно относятся к проявлению волюнтаризма и достаточно терпеливы при решении конфликтов. Есть только одно «но» — могут перегибать палку в заботе, излишне опекая и жертвуя своими интересами в пользу детей.

Близнецы. Одни из самых общительных и беспечных родителей гороскопа, которые прекрасно сохраняют в себе любопытство и ребячливую непосредственность. С одной стороны, им легко дается взаимопонимание с детьми, а с другой – они быстро могут потерять свой авторитет. Часто Близнецам сложно сохранять субординацию и контролировать поведение чада, они либо надевают образ «лучших друзей», либо дают детям полную свободу действий, с головой уходя в карьеру и обустройство личной жизни.

Раки. Одни из самых заботливых знаков зодиака, которые быстро привязываются к детям, из-за чего могут пострадать в будущем. Для своих отпрысков готовы на все, не жалея ни сил, ни эмоций, ни времени. Часто в курсе абсолютно всех событий из жизни чада, активно помогают найти ребенку себя, стремятся прощать мелкие обиды и шалости. Впрочем, такая самоотдача грозит либо полным растворением в жизни детей, либо обидами, когда последние, повзрослев, захотят вырваться из-под опеки сердобольных Раков.

Львы. Разгневанный родитель этого знака – опасное создание, но дети все равно вьют из него веревки, понимая, насколько у Льва большое сердце. Родители-Львы часто хотят вырастить идеальных детей всем на зависть, потому готовы без устали вкладывать в их развитие, водить на кружки, только бы отвоевать почетные награды. Дети для Львов – предмет гордости и прекрасное вложение, которое неизменно должно оправдать самые лучшие ожидания. Из-за такого отношения ребенку бывает тяжело отстоять свои собственные желания, в конце концов, не все рождены быть лидерами.

Девы. До жуткого педантичные родители, которые своим перфекционизмом и стремлением к чистоте могут извести даже самых послушных детей. Девы часто требуют безукоризненного соблюдения установленных в семье правил, пытаются контролировать неугодное поведение и много поучают. Пожалуй, им не хватает какой-то чуткости и теплоты в отношениях с детьми, они будто специально выстраивают дистанцию, чтобы оставаться образцом для подражания. Девы любят водить детей на секции и кружки, поддерживают рвение ребенка к знаниям.

Весы. Для родителей этого знака дети – всегда личности с собственным мнением и взглядами на жизнь, они с удовольствие дарят чаду возможность проявлять свою индивидуальность. Весы очень тактичны в отношениях, вы не услышите от них ругани и криков, скорее, наоборот, это будут долгие нравоучительные диалоги с попыткой призвать ребенка к самостоятельности и ответственности. Плюсы знака – позволение детям жить собственной жизнью, минусы – неумение проявить настойчивость, быть принципиальными.

Скорпионы. Требовательные и невероятно капризные родители – вот основные черты этого знака зодиака. Они безумно любят своих детей, дорожат глубокими отношениями, стараются во всем стать поддержкой, однако не терпят инакомыслия. Инициатива со Скорпионами всегда наказуема. Хотя ругаются они без применения ремня, словом ранят куда больнее. Дети часто стараются вырваться из-под их опеки Скорпионов, из-за чего в семье нередки конфликты. Впрочем, этот знак никогда не оставит отпрысков в беде, не в их правилах.

Стрельцы. Как и знак Весов, они стремятся разглядеть в ребенке личность, отыскать в нем таланты и поддержать развитие интересов. Это родители-непоседы, которым неинтересно жить рутинной жизнью, которые готовы возить детей куда угодно, только бы расширить кругозор. Часто хорошо ладят с ребенком, осведомлены о его желаниях и страхах, могут наставить на путь истинный. Из плюсов – стремятся окружить ребенка большим количеством внимания и любви, из недостатков – непоследовательность требований и излишне активный напор.

Козероги. Родительские обязательства даются Козерогам с каким-то особенным надрывом, они заботятся больше из чувства долга, чем реально получают удовольствие от процесса воспитания. Часто это практичные и деловые родители, которые пытаются вложить в головы чаду нужные вещи, а затем выпустить в мир набираться опыта. Им сложно найти эмоциональное взаимопонимание с ребенком, они слишком дистанцируются, не додавая тепла. Со взрослыми детьми ведут себя либо деспотично, стремясь все контролировать, либо выбирают тактику невмешательства.

Водолеи. Бич этого знака – излишняя демократичность в воспитании детей. С одной стороны, прекрасно понимают потребности и желания ребенка, могут быть отличными друзьями, предоставляя полную свободу решений. С другой стороны, бывают настолько беспечными и безалаберными, что попросту не стремятся заниматься воспитанием, оставляя ребенка без реальной поддержки. Хорошая новость – Водолей не будет придерживаться устаревших взглядов в воспитании, плохая – никакого постоянства и опоры.

Рыбы. В меру ответственные и любящие родители, которые основной упор в воспитании делают на подсказки собственной интуиции. Хорошо чувствуют настроение и мысли чада, из-за чего легко находят общий язык, могут быть замечательными наставниками. В то же время полны страхов и предрассудков, стараясь уберечь ребенка от видимых и невидимых опасностей. Дети Рыбы часто вырастают капризными и избалованными из-за гиперопеки. Важно установить четкую грань между потаканиями всем просьбам ребенка и требованием самостоятельности.

Текст: Flytothesky.ru