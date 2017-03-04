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Австрия предлагает переселить беженцев из ЕС в Грузию

05.03.2017 10:12 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Sputnik. Европа не справляется с потоком беженцев, в качестве одного из вариантов решения проблемы министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для приема мигрантов за пределами Европы, например в Египте, Грузии или на Западных Балканах.

"Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые управлялись бы совместно с УВКБ ООН. Где именно они будут находиться — не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах", — цитирует заявление Курца Sputnik Грузия.

​В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза. В настоящее время Еврокомиссия изучает предложение о создании в Европе и за ее пределами закрытых центров временного содержания мигрантов. Заявки мигрантов на предоставление убежища рассматриваются в так называемых "хотспотах"("горячих точках") на территории Италии и Греции, откуда их позже направляют в государства ЕС в рамках программы по перемещению и расселению внутри Евросоюза.

По данным международной правозащитной организации Amnesty International в настоящий момент по всему миру насчитывается 21,3 миллиона беженцев. Более половины от этой цифры принимают у себя всего десять стран, чья суммарная доля в мировом ВВП составляет менее 2,5%. Правозащитники полагают, что справедливое разделение беженцев между всеми странами позволит найти дом для 10% беженцев каждый год.

На настоящий момент больше всего беженцев размещают:

  • Иордания — 2,7 миллиона, 
  • Турция — 2,5 миллиона, 
  • Пакистан — 1,6 миллиона, 
  • Ливан — 1,5 миллиона, 
  • Иран — 979 тысяч, 
  • Эфиопия — 736 тысяч, 
  • Кения — 554 тысячи, 
  • Уганда — 477 тысяч,
  • Демократическая Республика Конго — 338 тысяч, 
  • Чад — 369 тысяч.

В докладе организации  "Преодоление мирового миграционного кризиса: от уклонения до разделения   ответственности" подчеркивается разительный контраст между числом беженцев из Сирии, принятых ее соседями и другими странами.

"Например, Великобритания с 2011 года приняла менее 8 тысяч сирийцев, в то время как Иордания, где населения практически в 10 раз меньше и чья доля в мировом ВВП оставляет всего 1,2%, приняла у себя более 665 тысяч беженцев из Сирии", — говорится в докладе.

 
Теги: Минск
 
 
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Более половины беженцев по всему миру приняли у себя бедные страны, а страны с гораздо более сильной экономикой, напротив, уклоняются от справедливого разделения...

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