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У Грузии есть веские причины отказать ЕС в приеме беженцев

05.03.2017 13:47 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Sputnik. Проблема с беженцами — главный социальный вызов для Грузии, и у Тбилиси есть аргументы, чтобы отказаться от предложения создать еще один центр для мигрантов, которых не хочет принимать Европа. 

У Грузии есть веские причины отказать ЕС в приеме беженцев
© Sputnik Илья Питалев
Россия против идеи размещения в Грузии мигрантов из Европы

Глава МИД Австрии Себастьян Курц ранее предложить создать центры Евросоюза для приема беженцев за границами блока, например в Грузии или на Западных Балканах. Эту идею подвергли критике как в Грузии, так и в граничащей с этой страной России.

"Это инициатива одного из политиков Европейского союза и, скажем так, не из самой главной страны в этом союзе, так что я не думаю, что эта инициатива будет обсуждаема, и кто-то ее поддержит",- заявил эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

Он особо подчеркнул невозможность претворения в жизнь подобной идеи, в первую очередь потому, что Грузия не безразмерная страна. Эксперт уверен, что по этому вопросу Евросоюз не станет выдвигать Грузии ультиматум. 

"Такой пункт приема беженцев у нас существует в селении Марткопи под эгидой ООН, но там другие масштабы и совершенно другая ситуация. Грузинская сторона всегда может сказать, что такой пункт у нас уже существует, и мы и так приняли порядка нескольких тысяч беженцев из Ирака, Сирии, Египта и так далее", — объяснил Арешидзе.

На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных властям страны территорий — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Государство поэтапно обеспечивает такие семьи жильем, либо выдает соответствующую компенсацию. Кроме того, вынужденно переселенные лица в Грузии пользуются различными льготами.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный Тбилиси вряд ли поддержит "частную инициативу" Австрии создать в стране центр для приема тех, кто бежит в Европу, считает эксперт по вопросам Кавказа...

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