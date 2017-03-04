Отношения с умным парнем – это самый горячий опыт! Нет ничего сексапильнее человека, который может виртуозно поддержать любую беседу. Именно поэтому многие современные девушки и женщины постепенно становятся сапиосексуальными.





Не знакомы с этим термином? Слово «сапиосексуал» появилось в лексиконе несколько лет назад и стало весьма популярным – на эту тему уже существуют форумы Reddit, страницы сапиосексуалов на Facebook, а некоторые сайты знакомств даже добавили опцию «сапиосексуал» в качестве официальной сексуальной ориентации. Что же оно, собственно, значит?

Сапиосексуалы – это те люди, которых возбуждает скорее интеллект партнера, нежели его тело.

Их возбуждает остроумие и высокий IQ, и они предпочтут словесные изящные дуэли, нежели наблюдение за тем, как человек «лепит» себе квадрицепсы в тренажерном зале.

Психологи уже начинают аккуратно говорить о том, что «сапиосексуальность» – это новый нюанс личности, поскольку люди в прямом смысле слова перегружены знакомствами и общением как в реальном, так и виртуальном мире, потому они стремятся конкретно сосредоточиться на том, что они действительно хотят от партнера.

Как вы думаете, а в вас есть склонность к сапиосексуальности? Проверьте себя на наличие следующих 10 признаков:

1. Вы считаете, что самая лучшая прелюдия – это остроумные шутки.

2. Ваша идея самого удачного свидания выглядит как прогулка по книжному магазину, сопровождающаяся советами и рекомендациями касательно выбора литературы для чтения. Человек, который читает (неважно что, главное – читает!), никогда не будет запинаться и судорожно подбирать слова для поддержания разговора.

3. Вы знаете, что слово «смарт» означает не только начитанность. Вас также возбуждает эмоциональный интеллект – способность правильно воспринимать ваши чувства и адекватно на них реагировать.

4. Вас не впечатляют его награды и достижения; скорее, вы потрясены тем, что он никогда о них не упоминает из-за врожденной скромности. По крайней мере, теперь вы можете хвастаться достижениями своего парня!

5. Вы абсолютно уверены, что он найдет общие темы для разговора и с вашим 65-летним отцом, и с вашим 25-летним братом, причем он сможет говорить и о моде, и о спорте, и о политической ситуации в Буркина-Фасо.

6. Вы получаете от него осмысленные сообщения в виде грамматически правильных предложений без единой орфографической ошибки. Бонус: он не злоупотребляет смайликами и использует их максимально уместно.

7. Вы пойдете с ним в кино только спустя полгода после начала отношений. Не потому, что вам не нравятся фильмы, а потому, что у вас и так постоянно находится масса тем для общения.

8. Он не просто слышал имя Нил Деграсс Тайсон, он даже знает, кто это и чем этот человек занимается. Кстати, вы и сами с удовольствием посмотрите научно-документальный сериал «Космос» вместо чтения журнала «Космо».

9. Вы любите смотреть фильмы, но предпочтете классику Хичкока или новую французскую психологическую драму, нежели «Форсаж. Часть 15».

10. Объект вашей сапиосексуальной страсти вообще не задумывается о тонкостях сложной женской логики. Он предпочитает говорить вам: «Как интересно, а расскажи-ка мне об этом побольше» вместо «Ты слишком много думаешь».

Текст: Flytothesky.ru