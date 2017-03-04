Среди байкеров есть любимое выражение: «Водить машину – это как смотреть кино, а водить мотоцикл – это как сниматься в нем в главной роли».

Парочка молодоженов, британцы Том и Лорна Бродвей, скоро будут праздновать свою первую годовщину, а их медовый месяц растянулся на все 7 месяцев, которые они провели на мотоцикле в поездке от Аляски до Аргентины, преодолев 25 тысяч миль (около 40 тысяч км). Это приключение, как они пишут на своем сайте Adventure Freeway, достойно отдельного фильма.





Том всегда обожал мотоциклы, а Лорна безумно любит путешествовать.





«Наши предпочтения совпали, – говорит Том. – Мы встречались буквально пару недель и уже говорили о том, что хорошо бы отправиться в путешествие на мотоцикле».

Фактически Том сделал Лорне предложение со словами, что хочет отправиться с ней в эпическую байкерскую поездку уже в качестве супругов.





Лорна взяла годичный отпуск (она работает в школе учителем), и пара воспользовалась таким шансом на поездку.





Ее ученики подарили ей плюшевого мишку, которого Лорна назвала Чарли.





Том и Лорна фотографировали медведя в пути, чтобы отправить историю приключений Чарли ученикам, и в результате сами вдохновились созданием серии детских книг о своей поездке.

Прошлым летом они стартовали в Аляске.





Они двигались на юг и добрались до Калифорнии, где посетили Долину Смерти и проехались по Авеню гигантов.





Пустыня Баха-Калифорния в Мексике оказалась сложным препятствием для мотоцикла. Ребятам потребовалось шесть часов, чтобы одолеть 30 км, потому что их железный конь буксовал в песке.





Чтобы пересечь Дарьенский пробел на пути из Панамы в Колумбию, они привязали мотоцикл к парусной лодке и пять дней провели на воде – это единственная часть путешествия, когда они не ехали.





Дарьенский пробел между двумя странами – это заболоченная местность без дорог, потому проехать по ней на транспорте невозможно.

«Колумбия красочна и дружелюбна, там было на удивление спокойно», – говорит Том.





Они посетили Мачу-Пикчу в Перу, и иногда даже случались дни, когда они были одни-одинешеньки на дороге.





«Временами казалось, что мы единственные люди на Земле», – делится Том впечатлениями.





«У нас было два дня в Боливии, когда мы не видели ни одного авто на дороге, зато массу альпак и фламинго».





Том был водителем, а Лорна – штурманом, и они отлично работали в тандеме, в том числе, когда семь часов блуждали в Колумбии, сбившись с дороги.





«Когда вы проводите вместе все время, то понимаете, что нужно быть терпимыми друг с другом и постоянно все обговаривать», – рассказывает Лорна.





«Мы постоянно обсуждали все вопросы и проблемные моменты, чтобы не возникали глупые ссоры», – подтверждает Том.

Лорна настолько привыкла к езде на мотоцикле, что ей удалось прочитать все семь книг о Гарри Поттере на Kindle.





Они также пользовались интерком-связью, чтобы разговаривать друг с другом во время езды.

«Мы даже сочиняли песни и вместе их распевали, а затем хохотали над ними, чтобы скоротать время», – рассказывает Том.





Они везли с собой все необходимое для остановок по пути: четыре литра воды, еду, набор инструментов для кемпинга и несколько смен одежды.





«Мы привыкли видеть друг друга каждый день в одной и той же одежде», – улыбается Том.





«Если вы посмотрите на фотографии, то подумаете, что все это происходило в один день», – добавляет Лорна.

Поездка на мотоцикле – это опыт путешествия, основанного исключительно на инстинктивном восприятии.





«Когда вы едете на мотоцикле, ваши чувства атакуются буквально со всех сторон, – рассказывает Лорна. – Ваше зрение обостряется, ваше обоняние обостряется, и вы чувствуете даже самое небольшое изменение температуры».





«Ощущение свободы при езде на мотоцикле – это так здорово, – говорит Том. – Вам не нужно беспокоиться, чтобы успеть на авиарейс, на автобус или на поезд».





«А если что-то привлекает ваше внимание, – добавляет Лорна. – Вы просто делаете остановку».





Текст: Flytothesky.ru