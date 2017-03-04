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В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле
05.03.2017 13:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Среди байкеров есть любимое выражение: «Водить машину – это как смотреть кино, а водить мотоцикл – это как сниматься в нем в главной роли».
Парочка молодоженов, британцы Том и Лорна Бродвей, скоро будут праздновать свою первую годовщину, а их медовый месяц растянулся на все 7 месяцев, которые они провели на мотоцикле в поездке от Аляски до Аргентины, преодолев 25 тысяч миль (около 40 тысяч км). Это приключение, как они пишут на своем сайте Adventure Freeway, достойно отдельного фильма.
Том всегда обожал мотоциклы, а Лорна безумно любит путешествовать.
«Наши предпочтения совпали, – говорит Том. – Мы встречались буквально пару недель и уже говорили о том, что хорошо бы отправиться в путешествие на мотоцикле».
Фактически Том сделал Лорне предложение со словами, что хочет отправиться с ней в эпическую байкерскую поездку уже в качестве супругов.
Лорна взяла годичный отпуск (она работает в школе учителем), и пара воспользовалась таким шансом на поездку.
Ее ученики подарили ей плюшевого мишку, которого Лорна назвала Чарли.
Том и Лорна фотографировали медведя в пути, чтобы отправить историю приключений Чарли ученикам, и в результате сами вдохновились созданием серии детских книг о своей поездке.
Прошлым летом они стартовали в Аляске.
Они двигались на юг и добрались до Калифорнии, где посетили Долину Смерти и проехались по Авеню гигантов.
Пустыня Баха-Калифорния в Мексике оказалась сложным препятствием для мотоцикла. Ребятам потребовалось шесть часов, чтобы одолеть 30 км, потому что их железный конь буксовал в песке.
Чтобы пересечь Дарьенский пробел на пути из Панамы в Колумбию, они привязали мотоцикл к парусной лодке и пять дней провели на воде – это единственная часть путешествия, когда они не ехали.
Дарьенский пробел между двумя странами – это заболоченная местность без дорог, потому проехать по ней на транспорте невозможно.
«Колумбия красочна и дружелюбна, там было на удивление спокойно», – говорит Том.
Они посетили Мачу-Пикчу в Перу, и иногда даже случались дни, когда они были одни-одинешеньки на дороге.
«Временами казалось, что мы единственные люди на Земле», – делится Том впечатлениями.
«У нас было два дня в Боливии, когда мы не видели ни одного авто на дороге, зато массу альпак и фламинго».
Том был водителем, а Лорна – штурманом, и они отлично работали в тандеме, в том числе, когда семь часов блуждали в Колумбии, сбившись с дороги.
«Когда вы проводите вместе все время, то понимаете, что нужно быть терпимыми друг с другом и постоянно все обговаривать», – рассказывает Лорна.
«Мы постоянно обсуждали все вопросы и проблемные моменты, чтобы не возникали глупые ссоры», – подтверждает Том.
Лорна настолько привыкла к езде на мотоцикле, что ей удалось прочитать все семь книг о Гарри Поттере на Kindle.
Они также пользовались интерком-связью, чтобы разговаривать друг с другом во время езды.
«Мы даже сочиняли песни и вместе их распевали, а затем хохотали над ними, чтобы скоротать время», – рассказывает Том.
Они везли с собой все необходимое для остановок по пути: четыре литра воды, еду, набор инструментов для кемпинга и несколько смен одежды.
«Мы привыкли видеть друг друга каждый день в одной и той же одежде», – улыбается Том.
«Если вы посмотрите на фотографии, то подумаете, что все это происходило в один день», – добавляет Лорна.
Поездка на мотоцикле – это опыт путешествия, основанного исключительно на инстинктивном восприятии.
«Когда вы едете на мотоцикле, ваши чувства атакуются буквально со всех сторон, – рассказывает Лорна. – Ваше зрение обостряется, ваше обоняние обостряется, и вы чувствуете даже самое небольшое изменение температуры».
«Ощущение свободы при езде на мотоцикле – это так здорово, – говорит Том. – Вам не нужно беспокоиться, чтобы успеть на авиарейс, на автобус или на поезд».
«А если что-то привлекает ваше внимание, – добавляет Лорна. – Вы просто делаете остановку».
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Среди байкеров есть любимое выражение: «Водить машину – это как смотреть кино, а водить мотоцикл – это как сниматься в нем в главной роли». Парочка молодоженов,...
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