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В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

05.03.2017 13:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Среди байкеров есть любимое выражение: «Водить машину – это как смотреть кино, а водить мотоцикл – это как сниматься в нем в главной роли».

Парочка молодоженов, британцы Том и Лорна Бродвей, скоро будут праздновать свою первую годовщину, а их медовый месяц растянулся на все 7 месяцев, которые они провели на мотоцикле в поездке от Аляски до Аргентины, преодолев 25 тысяч миль (около 40 тысяч км). Это приключение, как они пишут на своем сайте Adventure Freeway, достойно отдельного фильма.В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Том всегда обожал мотоциклы, а Лорна безумно любит путешествовать.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«Наши предпочтения совпали, – говорит Том. – Мы встречались буквально пару недель и уже говорили о том, что хорошо бы отправиться в путешествие на мотоцикле».

Фактически Том сделал Лорне предложение со словами, что хочет отправиться с ней в эпическую байкерскую поездку уже в качестве супругов.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Лорна взяла годичный отпуск (она работает в школе учителем), и пара воспользовалась таким шансом на поездку.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Ее ученики подарили ей плюшевого мишку, которого Лорна назвала Чарли.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Том и Лорна фотографировали медведя в пути, чтобы отправить историю приключений Чарли ученикам, и в результате сами вдохновились созданием серии детских книг о своей поездке.

Прошлым летом они стартовали в Аляске.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Они двигались на юг и добрались до Калифорнии, где посетили Долину Смерти и проехались по Авеню гигантов.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Пустыня Баха-Калифорния в Мексике оказалась сложным препятствием для мотоцикла. Ребятам потребовалось шесть часов, чтобы одолеть 30 км, потому что их железный конь буксовал в песке.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Чтобы пересечь Дарьенский пробел на пути из Панамы в Колумбию, они привязали мотоцикл к парусной лодке и пять дней провели на воде – это единственная часть путешествия, когда они не ехали.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Дарьенский пробел между двумя странами – это заболоченная местность без дорог, потому проехать по ней на транспорте невозможно.

«Колумбия красочна и дружелюбна, там было на удивление спокойно», – говорит Том.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Они посетили Мачу-Пикчу в Перу, и иногда даже случались дни, когда они были одни-одинешеньки на дороге.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«Временами казалось, что мы единственные люди на Земле», – делится Том впечатлениями.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«У нас было два дня в Боливии, когда мы не видели ни одного авто на дороге, зато массу альпак и фламинго».

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Том был водителем, а Лорна – штурманом, и они отлично работали в тандеме, в том числе, когда семь часов блуждали в Колумбии, сбившись с дороги.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«Когда вы проводите вместе все время, то понимаете, что нужно быть терпимыми друг с другом и постоянно все обговаривать», – рассказывает Лорна.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«Мы постоянно обсуждали все вопросы и проблемные моменты, чтобы не возникали глупые ссоры», – подтверждает Том.

Лорна настолько привыкла к езде на мотоцикле, что ей удалось прочитать все семь книг о Гарри Поттере на Kindle.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Они также пользовались интерком-связью, чтобы разговаривать друг с другом во время езды.

«Мы даже сочиняли песни и вместе их распевали, а затем хохотали над ними, чтобы скоротать время», – рассказывает Том.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Они везли с собой все необходимое для остановок по пути: четыре литра воды, еду, набор инструментов для кемпинга и несколько смен одежды.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«Мы привыкли видеть друг друга каждый день в одной и той же одежде», – улыбается Том.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«Если вы посмотрите на фотографии, то подумаете, что все это происходило в один день», – добавляет Лорна.

Поездка на мотоцикле – это опыт путешествия, основанного исключительно на инстинктивном восприятии.

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«Когда вы едете на мотоцикле, ваши чувства атакуются буквально со всех сторон, – рассказывает Лорна. – Ваше зрение обостряется, ваше обоняние обостряется, и вы чувствуете даже самое небольшое изменение температуры».

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«Ощущение свободы при езде на мотоцикле – это так здорово, – говорит Том. – Вам не нужно беспокоиться, чтобы успеть на авиарейс, на автобус или на поезд».

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

«А если что-то привлекает ваше внимание, – добавляет Лорна. – Вы просто делаете остановку».

В медовый месяц от Аляски до Аргентины на мотоцикле

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Среди байкеров есть любимое выражение: «Водить машину – это как смотреть кино, а водить мотоцикл – это как сниматься в нем в главной роли». Парочка молодоженов,...

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