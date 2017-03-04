Наш мир – это кладезь самых разнообразных культур со своими удивительными обычаями и традициями. Одни из них восхитительны или забавны, а другие выглядят противоречиво, шокирующе и даже жестоко.

1. Таароф





Таароф – это иранская традиция, являющаяся целой системой правил вежливости по отношению к другим людям, которая заключается в выражении уважения и почтения. Например, в ряде торговых точек считается вежливым, если хозяин не захочет взять оплату от покупателя более высокого социального ранга. Клиент будет настаивать на оплате, а владелец магазина может её принять после того, как неоднократно озвучит свой отказ.

Кроме того, в иранской культуре приглашение в гости, независимо от того, с каким энтузиазмом оно было произнесено, является простой формальностью. Если вы воспользуетесь приглашением, то можете поставить хозяина в очень неловкое положение (ведь приглашение было просто проявлением вежливости).

9. Мано По





Пагмамано – это жест, символизирующий уважение к старшим, когда при поклоне человек прижимает руку старшего по возрасту к своему лбу. Практика эта существует преимущественно на Филиппинах и в некоторых частях Малайзии и Индонезии и, скорее всего, была позаимствована из китайской культуры. Довольно часто в кругу семьи дети подобным жестом просят благословения своих родителей и старших родственников.

8. Байанихан





Ещё одна уникальная традиция в филиппинской культуре – это байанихан или перенос домов на новое место. Жители деревни все вместе переносят дома на достаточно большие расстояния. Такое перемещение совершается для того, чтобы дом не был разрушен надвигающимся наводнением или оползнем. Байанихан практикуется главным образом в сельских провинциях, так как местные жилища сделаны из легких материалов типа бамбука и пальмового дерева. В городских районах проделать такую процедуру, увы, уже проблематичнее.

7. Свадебное искусство менди и свадебное вываливание в грязи





Исламские свадьбы славятся своими многовековыми традициями и ритуалами. Например, наилучшим день для церемонии считается четверг. Еще одна традиция – это ночь менди (ночь хны). Две ночи перед свадьбой невеста находится в окружении женщин из своей семьи, которые рисуют узоры на её руках, руках и ногах. Все рисунки из хны глубоко символичны и имеют своё значение.

А вот в Шотландии предсвадебная традиция заключается в вываливании в грязи. Жениха и невесту связывают вместе и водят по улицам, а прохожие забрасывают парочку всякой гадостью: перьями, сажей, тухлыми яйцами, грязью и даже кремом для обуви. Традиционно считается, что такое действо отгонит злых духов, а сами молодые смогут прочувствовать на себе, что такое терпеть общие тяготы и беды.

6. Мудры





Мудры или йога пальцев – это жесты, принятые в индуистской и буддистской культуре, весьма распространены в Индии. У движений рук и пальцев насчитывается не менее 500 значений. Считается, что они помогают человеку контролировать поток праны (или жизненной энергии) и сосредоточивать своё внимание на конкретной цели, а также способствуют ясности ума и спокойствию.

5. Опоздание





Во многих культурах опоздание рассматривается как знак неуважения, но только не в Южной Америке. В Чили и Эквадоре, если хозяин приглашает на ужин в 8 вечера, гости должны прибыть около 8:15 или даже к половине девятого. Если вы придёте вовремя, вас сочтут человеком, жаждущим быстренько поесть «на халяву». Проще всего бразильцам, они считают время встречи понятием гибким и могут прибыть, когда им самим захочется.

4. Алкоголь и чёрт за левым плечом





Россия является одной из стран-лидеров в мире по потреблению алкоголя. Так как это достаточно привычная и неотъемлемая часть культуры, следовательно, было создано немало правил и традиций для «питейного» этикета. Например, после произнесенного тоста нельзя ставить стакан на стол, точнее, можно, но только уже пустой, а точнее опустошенный. Опоздание на званый обед или ужин означает, что вы должны выпить «штрафную», а «между первой и второй перерывчик небольшой».

Ну и, конечно же, русская традиция плевать три раза через левое плечо, за которым, как известно, сидит чёрт, исключительно для того, чтобы избежать сглаза.

3. Зубная фея





Сказки о зубной фее в самых разнообразнейших вариациях существуют во многих странах. Во Франции, Испании, Колумбии, Греции детишки представляют зубную фею в виде мышки, а в Греции и Мавритании ребенок не кладёт выпавший зуб под подушку, а старается закинуть его как можно выше и дальше на крышу своего дома. На Ямайке детям рассказывают страшилки о теленке, который может их украсть, если они не положат зуб в банку и энергично не потрясут её. Малазийские дети закапывают свои молочные зубы, поскольку все части тела должны быть возвращены в землю. В Турции же детские зубки используются родителями в «корыстных целях». Например, если они хотят, чтобы их чадо стало врачом, они закапывают зуб около больницы.

2. Бушидо и сэппуку





Бушидо (бусидо) – кодекс японского воина, символизирующий силу, лояльность и целостность. Некоторые аналитики и ученые рекомендуют его применение и в мире бизнеса, что означает эффективно и честно работать.

Сэппуку – это ритуальное самоубийство самурая как альтернатива принятию поражения. Во время Второй мировой войны тысячи японских солдат предпочли свести счеты с жизнью, но не сдаться врагу. Случаи сэппуку нередки и в наши дни, когда смерть становится более предпочтительным выбором, нежели позор и бесчестие.

1. Хака

Хака – традиция новозеландского народа маори. Зрелище презабавнейшее. Оно включает в себя угрожающее выражение лица, гортанное завывание, громкое пение, топот ногами, битье руками в грудь и банальное высовывание языка. И всё это только для того, чтобы вселить ужас и благоговение в сердца врагов племени. Сегодня хака исполняется преимущественно между национальными спортивными командами Новой Зеландии. Хотя, всё же, хака – это нечто большее, чем просто военный танец или вызов к бою. Она также используется и в культурных целях, вдохновляя на поэзию и искусство, или для приветствия и проявления уважения.

Текст: Flytothesky.ru