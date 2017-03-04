Слово «мост» у нас в основном ассоциируется с мощной железной или каменной конструкцией. А слышали ли вы когда-нибудь о живых мостах? Вот вам интересные и вполне реальные образцы таких природных «построек».





Черапунджи, город в северо-восточной части Индии, – это второе по влажности место на планете, и оно прославилось своими живыми мостами. Мосты здесь не строят – их здесь выращивают. Они сделаны из корней дерева под названием эластичный фикус (каучуконосный фикус), так как его вторичные корни растут над поверхностью земли.





Давным-давно Вар-Хазис, племя в индийском штате Мегхалая, использовало это дерево, чтобы перебираться через реки. Позаимствовав ту же технику, жители села Черапунджи стали выращивать свои собственные мосты по мере их необходимости. Жители создали специальную «мостостроительную» систему, которая направляет рост корней дерева параллельно земле. За 10-15 лет такие корни способны создать очень надежный и по-прежнему живой мост.













В отличие от обычных железных, каменных и деревянных мостов, которые со временем изнашиваются и разрушаются, живые мосты в течение долгого времени только набирают силу и крепчают. Некоторым из них более пятисот лет, и они выдерживают до 50 человек одновременно. Самый уникальный мост называется Умшианг, он состоит из двух уровней – а точнее, это интересная комбинация из двух мостов, наложенных друг на друга.

Текст: Flytothesky.ru