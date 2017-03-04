30 апреля 2012 года австралийский миллиардер Клайв Палмер анонсировал свой проект строительства океанского лайнера под названием Титаник II стоимостью в 500 миллионов долларов. Судно будет точной копией оригинального Титаника, хотя и несколько усовершенствованной его версией. Титаник I трагически затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого трансатлантического рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Новое судно Титаник II рассчитано на 2435 пассажиров и 900 членов экипажа.





Начало проекта

Контракт на строительство судна был отдан государственной китайской верфи CSC Jinling. В октябре 2012 года судоходная компания Клайва Палмера Blue Star Lines объявила, что экспертами по новому Титанику назначены Стив Холл, консультант по дизайну, и Дэниел Клисторнен, историк и специалист по интерьеру. Было также заявлено, что интерьер Титаника II будет максимально приближенным к интерьеру первого Титаника.

26 февраля 2013 года в Нью-Йорке на борту судна Intrepid состоялось официальное мероприятие, представляющее проект Титаник II, а 16 апреля 2013 года компания Deltamarin подтвердила подписание контракта на ведение проекта и координацию работ различных участвующих сторон, включая судоверфь, архитекторов, дизайнеров интерьера и менеджеров. Проект должен был соответствовать Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), гарантирующей, что суда отвечают минимальным стандартам безопасности, потому в соответствии с уже современными правилами техники безопасности и по экономическим соображениям в конструкцию лайнера были внесены некоторые изменения, несмотря на то, что первоначально предполагалось, что проект будет выглядеть максимально схоже со своим предшественником.

Газета «Mirror» даже дала описание нового гиганта: на Титанике II будут девять палуб, 840 кают, зоны первого, второго и третьего класса, в том числе номера для некурящих, турецкие бани, тренажерный зал в эдвардианском стиле, а также классическая лестница, которая была показана в фильме «Титаник» 1997 года.

Знаменитая лестница на Титанике II и оригинальном Титанике









Бассейн внутри Титаника II и Титаника I









Общая столовая на Титанике II максимально похожа на столовую Титаника I









Так будет выглядеть мостик на Титанике II, и так он выглядел на Титанике I









А это фото оформления спальни второго класса на Титанике II и её предыдущая версия на Титанике I









Еще немного фотографий с планируемым интерьером Титаника II:

Модель спальни первого класса на Титанике II





Турецкая баня на новом океанском лайнере





Тренажерный зал в новой версии Титаника





Приостановление проекта

В июне 2013 года Клайв Палмер переживает финансовый кризис и несет убытки в размере 1,6 миллиардов австралийских долларов (1,17 млрд. долларов США), а в августе того же года в своем интервью Палмер говорит о переносе начала строительства судна на март 2014 года и, соответственно, официальный запуск лайнера отодвигается на 2018 год.





В марте 2014 года начинают ходить слухи, что китайская компания CSC Jinling, отвечающая за строительство, потеряла интерес к проекту. Тем не менее, в мае 2014 года появляются сообщения о том, что первый этап разработки проекта уже завершен. Однако в следующем 2015 году теперь уже компания Deltamarin говорит австралийской радиовещательной корпорации, что работа над проектом Титаник II приостановлена и, наконец, 26 марта 2015 года, эта информация была официально подтверждена.

Несмотря на весь скептицизм, представитель Клайва Палмера в сентябре 2015 года заявил о том, что проект не был заброшен, а лишь отсрочен, и запуск нового лайнера таки состоится в 2018 году. Его первый рейс будет из китайской провинции Цзянсу в Дубай (ОАЭ), что абсолютно противоречит первоначальным планам о повторении путешествия из Саутгемптона в Нью-Йорк.

Текст: Flytothesky.ru