Куда деваются деньги?





Хотите знать, почему у вас до сих пор нет новой машины, брендовой одежды, почему приходится отдыхать не на экзотических островах, нежась в гамаке с коктейлем и очках-бабочках, но жариться на дачных грядках под палящим солнцем? Мы раскроем истинную причину бедности, открыв главный козырь – в ваших силах все изменить!

Мечты для того и даны человеку, чтобы сбываться. Дело не в феноменальных способностях ума, не в умении вкалывать от зари до зари, дело только в вас. Если что-то сдерживает внутренний потенциал, если вы позволяете себе и 10% «хотелок», значит, что-то внутри сопротивляется богатству. По какой-то причине вы самостоятельно запрещаете деньгам приходить в свою жизнь, запрещаете себе быть свободным. Хотите узнать истинную причину безденежья? Вот вам наши подсказки…

3 главных фактора, почему вы не богаты

1. Фактор семьи: усвоение ребенком ошибочных убеждений

Так устроена психика, что многие установки на будущее, комплексы, страхи и мечты мы черпаем из детства. В раннем возрасте ребенок ко всему относится некритически, только усваивает законы окружающего его мира, учится с ним взаимодействовать. То, что родители вкладывают в голову чаду, впоследствии становится управляющей силой их жизненных выборов и решений.

Каждый из нас в детстве слышал свою особенную программу: «деньги – это грязь», «миллионы честным трудом не заработать», «все богатые плачут» или «без тяжелого труда наверх не выбраться». В итоге мы действительно поверили в эти ограничения, выгравировали на подкорке, будто нужно бешено трудиться, многим жертвовать, быть нечестными людьми, которым ничего не остается, кроме большого богатства.

Но не пора ли по-новому посмотреть на родительский сценарий, опровергнуть навешенные в детстве ярлыки, чтобы разрешить себе иную модель поведения? Почему не поверить в новые убеждения? Что деньги зарабатывать легко, что они сами идут к вам в руки, что вы достойны жить красиво. Найдите ошибочные установки и измените их.

2. Фактор ложной цели: подмена истинных желаний статусными решениями

Общество диктует свои критерии успешности – большая загородная вилла, красавица-жена с надутыми губами, яхта за пару миллионов. И плевать, что вы не любите кататься по волнам, это статусно. Как итог, в погоне за престижем человек теряет себя, забывает истинные желания, перестает чувствовать настоящие эмоции. Действительно ли он так хотел потягивать мартини на песочном пляже или ему милее отправиться в рисковую экспедицию, на которую и деньги-то были не нужны?

Поддельные мечты, поддельные эмоции – все вокруг превращается в подделку, а человеку и невдомек, отчего в его жизни нет радости. Он снова и снова запрягает себя в погоню за роскошью, гребет больше и больше, только бы почувствовать вкус жизни, который ускользает. А нужно остановиться и спросить: того ли я хочу в действительности? Я реализую свои мечты или навязанные кем-то извне?

Как только вы отыщите подлинную цель, у вас появятся и силы, и деньги, и желание жить. Мир пойдет навстречу, раскроет возможности, о которых вы не мечтали. Важно вовремя остановиться и прислушаться к ощущениям души: правильную ли вы выбрали дорогу? Только подлинная цель делает человека богатым.

3. Фактор внутренней блокировки: собственные неправильные установки

А еще бывает, что работа вроде бы нравится, семья вложила в голову правильные понятия, но с финансами не складывается. Деньги приходят, но утекают сквозь решето неожиданных проблем, и причина тому – внутренние страхи и блоки. Как это проявляется на практике? Задайте себе важный вопрос: что изменится в вашей жизни, когда появятся деньги?

Кто-то боится предательства близких и друзей, потому на подсознательном уровне лишает себя возможности быть богатым. Кто-то знает, что большие деньги несут большую ответственность, придется учиться правильно ими распоряжаться, беречь душу от больших соблазнов, вот сознание и выбирает сценарий проще – запретить себе иметь большую сумму. Еще вариант – привычка быть жертвой. Статус «обиженного судьбой» дает возможность винить безденежье во всех своих неудачах и неправильных жизненных решениях. На кого еще спихнуть ответственность, если деньги появятся?

Подумайте, от чего бежите вы, чего боитесь? Новых непривычных сердцу забот, предательства или ответственности? Проработайте с собой этот аспект отношений к деньгам, проанализируйте мысли и чувства, найдите страхи и заново их переформулируйте. Как деньги смогут помочь изменить вашу жизнь и характер в лучшую сторону?

Богатство меняет многое. Но главная заслуга денег – они делают нас свободными, открывают двери в новое будущее, дарят возможность реализовать свои желания. Нет ничего зазорного в большом достатке, особенно если знать, кто в вашем доме хозяин.

Текст: Flytothesky.ru