Вы до сих пор одиноки и нередко терзаетесь мыслью, отчего так складываются обстоятельства? Вы ищете свой идеал, но все тщетно? Никаких приличных кандидатов, никакой перспективы и никакой искры. А может вам комфортнее в одиночестве? Может вы просто обманываетесь, считая, что вам нужна пара, ибо так положено. А может прошлый негативный опыт делает вас несколько предвзятым? Чем может помочь астрология? Любому знаку присущ набор характеристик и устоявшихся поведенческих моделей. Возможно, в них-то и кроется причина вынужденного или осознанного одиночества?





1. Овен

В ваш насыщенный график почему-то с трудом вписываются и знакомства, и встречи. Если человек выглядит перспективным и интересным, первый шаг сделать вы отнюдь не боитесь, но вот почему-то у вас систематически нет на это времени. Иногда все же нужно стоит пойти компромисс и перенести, например, одну тренировку. Вы же не только физически недоступны, вы недоступны еще и эмоционально.

2. Телец

Вы как-то, когда-то пришли к категорическому выводу, что у вас есть четкий образ партнера, и вы жестко этим требованиям следуете. Вы тестируете каждого нового человека по всем аспектам совместимости, и если он ваш тест проваливает (а он, чаще всего, проваливает), вы ставите на нем жирный крест. Попробуйте переработать свои строгие каноны касательно партнера, давая больше шансов и себе, и ему.

3. Близнецы

Вы всегда ошибочно думаете, что еще не настал ваш возраст для развития серьезных отношений. Когда вы молоды, вы не желаете обязательств. Когда приходит зрелость, вы убеждаете себя, что ваш корабль уплыл, и для любви вы слишком стары. Вам просто пора прекратить ставить возрастные ограничения на любовь, и вы удивитесь, как все изменится.

4. Рак

Вам всегда неимоверно сложно отпустить свои давно минувшие отношения. Почему-то вы непременно любите страдальчески вздыхать по тому, что уже безвозвратно ушло, и усиленно лелеять воспоминания. В итоге вы отгораживаетесь от всяческих возможностей в текущем времени, так как прочно застряли в прошлых переживаниях. Отсюда и все ваши проблемы.

5. Лев

Вы с легкостью общаетесь с людьми, очаровываете их и завоевываете, иногда даже чувствуя зависимость от этой шаловливой игры во флирт и активно перенося её еще и в мир виртуальный. На самом деле, вы гораздо ярче в реальном мире, потому нет смысла прятаться за экраном. Отношения сложатся намного лучше, если вы станете проводить максимум времени в искреннем и живом общении, показывая партнерам себя настоящего.

6. Дева

Дева просто весьма разборчива, даже патологически разборчива. Утешаете вы себя тем, что у вас очень высокие стандарты. Но какой от них прок, если им не может соответствовать ни один человек, и даже вы сами? От стандартов немедленно отказываться не нужно– лучше ослабьте свои нереальные требования. Гипотетический партнер не обязан быть супермоделью / блестящим ученым / гениальным художником. Обычные люди – это тоже неплохой выбор.

7. Весы

Вы подсознательно не верите, что заслуживаете большой и настоящей любви. Возможно, вам когда-то приходилось очень больно обжечься, и вы уже теперь совершенно не знаете, как выстраивать здоровые и качественные отношения. Вы стали однозначно мудрее с того времени, и второй (или третий) шанс найти того, кто будет вас обожать, вы вполне заслужили.

8. Скорпион

Вам элементарно нравится собственное одиночество, но периодически вас одолевают пессимистичные раздумья по этому поводу. Вы перебираете в памяти все прошлые провальные попытки: какими многообещающими они казались, и как вы разочаровались после. Вы включаете свое мрачное воображение и сразу же разрабатываете сценарии, где все происходит и развивается ужасно, и не менее ужасно заканчивается. Почему бы просто не прекратить планировать свой личный Апокалипсис?

9. Стрелец

Вы боитесь, что стоит вам углубиться в отношения, как партнер перестанет удивлять вас и быстренько наскучит. Это далеко не всегда так. Заметьте, ведь в вашей жизни наверняка есть такие люди, с которыми вы знакомы с доисторических времен, и они вам все еще интересны. В отношениях такой шанс не менее (а то и более) реален!

10. Козерог

Вы давно убедили себя, что ваш приоритет и внимание сосредоточены на карьере. На ней вы сосредоточены, кстати, всегда: и в прошлом, и в текущий момент, и будете сосредоточены в будущем. Чем не изумительный повод оправдать свое одиночество? Успешные люди, трудоголики и бизнесмены как-то ухитряются изыскивать время для личной жизни, значит, можете и вы.

11. Водолей

Вы обожаете общаться с людьми, но проводить время в одиночестве – порой даже много и долго – вам не менее приятно. Вы привыкли полагать, что любовь – это нескончаемый фестиваль эмоций, а вам жить в вихре страстей не всегда комфортно. Отношения бывают разными, потому у вас всегда есть выбор построить их такими, какими вы их хотите видеть.

12. Рыбы

Вы бы альтруистически предпочли, чтобы сначала нашли любовь ваши близкие. Вы слишком обеспокоены счастьем других людей, что напрочь игнорируете свое собственное. Попробуйте выдвинуть собственные интересы на передний план. Вы до неприличия бескорыстный человек в этом мире, поэтому вам было бы полезно стать чуть более эгоистичным себе во благо.

Текст: Flytothesky.ru