От того, как мы встретим новость о том, что наш любимый, родной человек больше не желает продолжать отношения, во многом зависит, насколько быстро и легко мы сможем это пережить. Если вы столкнулись с расставанием или разводом, или если вы чувствуете, что ваш партнер хочет взять паузу в отношениях, вам следует понять, как взять контроль над ситуацией.





1. Сохраните свое достоинство. Это самое главное правило. Не просите, не умоляйте, не пишите длинные письма, оправдывающие ваше существование, не отправляйте тексты песен о том, что вы чувствуете — не унижайтесь никоим образом. Позвольте себе принять тот факт, что этот человек больше не с вами. Напомните себе, что это случалось со многими другими людьми до вас, и произойдет со многими другими после. Ваш партнер не идеален. Его/ее нежелание продолжать отношения – не унижение вашего достоинства. Попрошайничество, мольбы, истеричные звонки по ночам – все это не изменит того факта, что этот человек больше не хочет быть с вами. Даже если вы снова сойдетесь вместе, вы всегда будете помнить об этом. Вы заслуживаете кого-то, кто хочет и стремится быть рядом с вами.

2. Не будьте импульсивны. Шок от расставания или развода может заставить вас действовать необдуманно. Находиться наедине со своими чувствами может быть настолько невыносимо, что вы начнете вести себя иррационально. Вы можете начать выслеживать партнера, постоянно названивать ему или лихорадочно писать сообщения, слишком много пить или искать быстрых беспорядочных связей с другими. Возьмите тайм-аут, чтобы осознать, что с вами произошло. Если вы побудете наедине со своими чувствами и не поддадитесь первым необдуманным порывам, вы переживете потерю быстрее и вам легче будет двигаться дальше.

3. Отвергните отвергнувшего. Отвергнутые люди идут на многое, чтобы доказать свою любовь, чтобы доказать, что и они на самом деле достойны любви. Они могут стараться изменить имидж, сесть на диету, чтобы похудеть, или неустанно стремиться убедить своего партнера, что они полностью изменились. Но вместо этого найдите в себе силы забыть этого человека. Убедите себя, что вы не хотите быть с ним, если он не хочет быть с вами. Вы ведь не хотите прожить жизнь с человеком, чья преданность всегда вызывает сомнения. Теперь у вас есть возможность найти кого-то, кто не двуличен в своей любви. Воспользуйтесь ею. Отвергните отвергнувшего.

4. Используйте расставание как возможность для личного роста. Расставания и разводы — отличный опыт. Они учат нас тому, что мы должны работать на своими следующими отношениями. Они помогают нам лучше понять, кого мы хотим видеть рядом и кем сами хотим быть. Они позволяют выбраться из зоны комфорта и пересмотреть привычный образ мыслей.

Вместо того, чтобы пытаться изменить то, что не нравилось в вас бывшему партнеру, сядьте и подумайте, в какую сторону вы сами хотели бы развиваться как личность. Что мешало вам в этих отношениях? Может быть, вы чувствовали, что не можете просто быть собой, вам не хватало спонтанности, надежности, жизни за пределами отношений, вы слишком много работали, вас съедало чувство ревности, чувство незащищенности. Составьте список краткосрочных и долгосрочных целей, которых вам хотелось бы достигнуть. Каждый день перечитывайте этот список и записывайте, что вы делаете для достижения этих целей.

Текст: Flytothesky.ru