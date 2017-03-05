Если вы стремитесь преуспеть в жизни, карьере и отношениях, помните о том, насколько важен и значим язык жестов в общении. Иногда он не менее важен, чем речь и произносимые слова, потому что подсознательно тело выдаёт ваши реальные ощущения и чувства, а вот речь вполне вами контролируема. Успешные люди тщательно оттачивают свой собственный язык тела, а также учатся считывать этот язык у других людей. Попробуйте применить следующие 10 маленьких секретов в своей повседневной жизни, и вы сможете добиться успеха, даже не произнеся ни слова.

1. Да : Улыбайтесь, когда это уместно





Улыбка – это идеальный инструмент для получения мгновенного доверия и положительного восприятия со стороны других людей, однако использовать улыбку нужно только тогда, когда это уместно: например, при знакомстве с новым человеком или во время отчёта перед боссом. Иными словами, нужно уметь чувствовать, когда она срабатывает, поскольку улыбка в неподходящих ситуациях скорее будет демонстрировать вашу неуверенность и недоверие.

2. Нет : Слабое и даже вялое рукопожатие





Вялое рукопожатие – это чёткий индикатор слабого и неэнергичного человека, а слабые люди редко бывают успешными. Пожимайте руку уверенно и достаточно крепко, но не перестарайтесь, ведь это не соревнование по армрестлингу. Дополнительный совет: при рукопожатии слегка поверните запястье так, чтобы ваша кисть была чуть выше. Это лёгкий намёк на ваше доминирование.

3. Да : Используйте лицевой треугольник





Люди любят и ценят, когда их слушают, ведь такое отношение всегда вызывает уважение, интерес и доверие. Для того чтобы при общении контакт глаз не был чрезмерно напряжённым и несколько давящим, используйте то, что называется лицевым треугольником: глаза и рот. То есть переводите взгляд с глаз на губы, показывая, что вы внимательно считываете каждое слово собеседника.

4. Нет : Не потирайте ладони, лицо и шею





Потирание ладоней, шеи и лица – это универсальный знак беспокойства и стресса. Он свидетельствует о том, что вы не в силах с чем-то справиться и вам катастрофически не хватает уверенности. Успешные люди никогда этого не делают (не публично, по крайней мере); они, напротив, демонстрируют свою надёжность и силу, даже когда все обстоятельства против них.

5. Да : Используйте жест «Меркель-рауте»





Если вы хотите показаться интересным, умным и уверенным собеседником, используйте фирменный жест Ангелы Меркель в виде сложенных пальцев рук, который давно стал её брендовым знаком и впоследствии был перенят многими политиками. Считается, что такой жест сигнализирует о том, что человеку можно доверить важные дела и обязанности. Кстати, лучше всего он работает в более формальных условиях, скажем, в разговоре с начальством.

6. Нет : Не выражайте чрезмерную готовность и согласие

Быть чрезвычайно милым и всем своим видом выражать полное согласие практически на всё и практически со всем – это абсолютный провал. Тем более, если на самом деле внутри вы так не думаете и не считаете. Представьте себя босса, распекающего за что-то своего сотрудника, и сотрудника, который охотно кивает и радостно улыбается в ответ на все обвинения и претензии.

7. Да : Примите так называемую «позу силы»

Да, это поза супергероя: опора кистями рук в бока и ноги на ширине плеч! Именно такая поза не только позволит вам внушить другим мысль о вашей силе и уверенности, но и самому почувствовать себя таковым. Мало того, специалисты считают, что поза силы повышает уровень тестостерона и снижает уровень кортизола (гормона стресса). Кстати, успешные бизнес-люди отлично знают её силу и воздействие на окружающих.

8. Нет : Не отворачивайте лицо от собеседника

Этот может означать массу чувств, эмоций и причин, причём все они отрицательные: страх, тревога, недоверие, игнорирование, презрение. Во-первых, нарушается контакт глаз, а во-вторых, вы попросту не видите ни мимику, ни реакцию собеседника.

9. Да : Поддерживайте идеальную осанку





Сгорбившийся и скрючившийся человек, не умеющий горделиво нести собственное тело, вряд ли вызовет хоть каплю положительных эмоций. Конечно, плохая осанка – это зачастую продукт нашего образа жизни, включая постоянное сидение или наклон головы при телефонных разговорах. Обязательно следите за разворотом плеч, спиной и подбородком.

10. Нет : Не переигрывайте с жестами

Трудно воспринимать слишком жестикулирующего и переигрывающего человека всерьёз, хотя он наверняка считает, что это вызовет всеобщий восторг и симпатию. Создаваемый вами шум, мельтешение и суматоха вряд ли пробудят уважение и нужное вам внимание. Помните, что лучше вести себя сдержанно и тактично, демонстрируя собственную зрелость и отчасти даже внутреннюю загадочность.

Текст: Flytothesky.ru

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