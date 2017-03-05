МИНСК, 6 мар — Sputnik. Почти три четверти активов в мире — нематериальные, к ним относится и бренд государства, но в Беларуси к пониманию этой истины до сих пор не пришли, уверен экономист Ярослав Романчук.



© Sputnik / Виктор Толочко Бренд Беларуси: как продать страну туристу и инвестору

"У нас система построена на совковом подходе: станок, мебель — это материальные активы, с ними все ясно. А что такое сеть доверия? Как ее оценить? Что значит, бренд стоит "сто миллиардов долларов"? Чиновники не видят взаимосвязи между тем, какой имидж выстраивается у страны, и тем, как она зарабатывает", — считает Романчук.

В 2008 году Романчук входил в состав рабочей группы Совмина по формированию странового имиджа. Компания, которая вкладывается в так называемую soft power ("мягкая сила"), выигрывает на рынке, то же самое работает и в масштабе государства.

"Позитивный имидж привлекает инвестора. У нас имидж страны равен имиджу Александра Лукашенко. Я много путешествую, и о Беларуси во многих странах знают только одну фамилию. Знания фрагментарны, но никаких позитивных сведений — например, у вас хорошая капитализация, человеческий потенциал — нет", — уверен Романчук.

Эксперт отметил, что хоть в Беларуси десять тысяч людей работают в системе идеологической вертикали, нет ни одного органа, который бы профессионально синтезировал имидж Беларуси. А так как иностранные инвестиции от имиджа страны зависят напрямую, отсюда и результаты — по прямым иностранным инвестициям мы отстаем от Эстонии в тридцать пять раз, привел пример Романчук.

"Я всегда следил, когда по уровню ВВП на душу населения Китай обгонит Беларусь, и вот в прошлом году обогнал — но в Китае миллиард триста душ населения, а в Беларуси — 9,5 миллионов населения. По производительности труда мы отстаем не только от стран восточной Европы, но и от России, Украины и Молдовы. Один робот повышает производительность труда во много раз, но роботов у нас боятся, как луддиты в XVIII веке", — рассказал Романчук.

Он рассказал, что в видении инвестора Беларусь не представляется особенно перспективным компаньоном.

"На бумаге многие идеи хорошие: взять правило четырех свобод в рамках ЕАЭС. Замечательно, будь это реализовано, но 80% товаров и услуг не подпадает под эти замечательные фьючерсные проекты. Есть человеческий потенциал: программисты, хирурги, учителя — наши ребята выигрывают олимпиады Google! Есть много хорошего, но все это развивается вопреки тому, что делает государство", — считает экономист.

Романчук уверен, что формирование бренда страны должно быть связано с реальными изменениями, в том числе — в сфере экономики.

"Нужно хорошо упаковать качественный товар. Иначе человек возьмет вещь в яркой обертке, развернет — и обнаружит, что обертка ярче предложения, будет только хуже. Начинать нужно с декриминализации экономического законодательства, о чем я подробно говорю в Платформе национального бизнеса", — подчеркнул эксперт.