Хоть и считается, что мозг человека намного совершеннее компьютера, ошибок в его работе избежать не удаётся. Фактрум объясняет читателю, почему в различных ситуациях вы поступаете именно так, а не иначе.





Из-за «проклятия знания» человек, который обладает исчерпывающими сведениями о каком-либо вопросе, не может поставить себя на место человека, у которого нет этой информации.

Подверженность эффекту ценности денежных знаков выражается в том, что человек охотнее расстанется с монетами и мелкими купюрами, нежели с той же самой суммой, но в крупных купюрах.

Эффект приманки, или эффект асимметричного доминирования, часто употребляется в рекламе. Доказано, что если людям предложить купить напиток в двух разных бутылках, то они отдадут предпочтение меньшей. Но если ввести бутылку ещё одного большего объема, то покупатели охотнее будут выбирать бутылки средних размеров.

Из-за эффекта эмоционального разрыва человек намного хуже понимает людей, настроение которых отлично от его. Например, если вы счастливы, то вам сложно представить, как кто-то может грустить. Также этот эффект влияет и на оценку действий, совершенных в прошлом.

Человек не обращает внимания на продолжительность какого-то значимого в эмоциональном плане события из-за игнорирования срока действия. Например, сильную, но непродолжительную физическую боль человек помнит ничуть не хуже, чем долгосрочные болевые ощущения.

Феномен Баадера-Майнхофа, или иллюзия частотности, выражается в том, что при столкновении с известной ранее, но не понятой информацией, у человека создаётся впечатление, что все люди вокруг него только и делают, что говорят об этом.

Под влиянием эвристики доступности люди начинают переоценивать важность доступной информации. Поэтому в спорах можно часто услышать аргументы, которые скорее являются исключением из правил, чем распространенным явлением.

В той или иной степени каждый человек испытывает фундаментальную ошибку атрибуции. Собственные достижения человек приписывает исключительно своему уму и положительным качествам, а неудачи — влиянию непреодолимых обстоятельств. Также из-за этой ошибки возникают мысли, что другие люди добиваются успеха исключительно из-за своей удачи и терпят крах из-за собственных недостатков.

Часто люди на подсознательном уровне считают других людей с привлекательной внешностью умными. Это получается потому, что общее впечатление (и положительное, и отрицательное) о чем-то или о ком-то распространяется и на частные признаки предмета или человека. Это эффект ореола.

Эффект Галатеи программирует человека на ожидание неудачи или, наоборот, успеха в каком-то деле. Если человек думает, что он сможет достичь цель без проблем, то вероятность этого увеличивается, а мысли о печальном исходе дела приводят к поражению.

Во время принятия какого-либо решения люди подвержены эффекту толпы, то есть они начинают придерживаться самой популярной в обществе модели поведения в той или иной ситуации. Часто это можно наблюдать на фондовых рынках, когда многие брокеры делают одинаковые ставки, не желая отличаться от коллег.

Человек часто переоценивает собственные силы при решении сложных задач и, наоборот, недооценивает их при решении лёгких вопросов. Это называется эффектом «сложно-легко».

Переоценка скидок влияет на то, какой вариант человек выберет в ситуации, если ему предложат маленький аванс за работу сейчас или большую сумму, но через некоторое время. В большинстве случаев человек выберет первый вариант.

Из-за ретроспективного искажения люди часто убеждают себя, что они могли предугадать развитие каких-либо событий, случившихся в недавнем прошлом. Более просто это можно объяснить выражением «умён задним числом».

Любой человек хотя бы раз в жизни сталкивался с иллюзией контроля, когда неосознанно стремился управлять чем-то, на что он не может повлиять никаким образом. Особенно это заметно у болельщиков, которые своими криками пытаются «помочь» игрокам любимой команды, зная, что их советы никак не скажутся на исходе игры.

Искажение в пользу своей группы проявляется, когда человек начинает оценивать своих близких и друзей намного выше, чем незнакомую компанию людей.

А информационное искажение возникает, когда люди, обладающие полной информацией, ищут какие-то дополнительные сведения, якобы важные для принятия решения. И часто эти сведения негативно влияют на ситуацию.

Очень распространенный эффект плацебо выражается в том, что человек начинает верить, например, в целительные свойства таблеток, которые на самом деле состоят из сахара и мела. Сама уверенность в том, что лекарство поможет может стать причиной выздоровления.

Из-за сверх-пессимизма человек отбрасывает позитивные мысли и сосредотачивается только на негативных эмоциях и ожидании неудачи в любом начатом деле.

Сверх-оптимизм не менее опасен, чем сверх-пессимизм. Из-за чрезмерной уверенности в собственных силах человек склонен идти на неоправданные риски и переоценивать свои возможности, веря, что позитивные эмоции помогут справиться с любой сложной ситуацией.