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12 способов предотвратить развитие рака, рекомендованных ВОЗ

06.03.2017 09:12 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем несколькими способами, способными помочь вам и вашим близким снизить риск возникновения рака. Они были опубликованы в недавнем Кодексе мер международного агентства ВОЗ, поэтому являются эффективными и проверенными.

12 способов предотвратить развитие рака, рекомендованных ВОЗ

  1. Если вы курите, то немедленно бросьте. Любая табачная продукция: сигареты, сигары, табак для кальяна повышают риск развития рака.
  2. Старайтесь как можно меньше времени проводить сидя. Регулярные физические нагрузки очень полезны для всего организма в целом, а не только для мышц.
  3. Избегайте мест, где курят. Пассивное курение не приводит ни к чему хорошему.
  4. Старайтесь употреблять много фруктов, овощей, бобовых культур и цельных злаков, а также ограничьте или вовсе откажитесь от продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров.
  5. Снижение частоты употребления алкоголя или полный отказ от него повысят ваши шансы на жизнь без борьбы с раковыми заболеваниями.
  6. В солнечную погоду используйте средства с защитой от ультрафиолетовых лучей, избегайте долгого нахождения на солнце и не ходите в солярии.
  7. Стоит принять меры по снижению уровня радона в жилых помещениях. Для его проверки следует обратиться в специальные организации.
  8. Если вы работаете на вредном производстве, то неукоснительно следуйте всем введенным правилам гигиены на рабочем месте.
  9. Не пренебрегайте плановыми осмотрами и регулярно проверяйтесь на рак кишечника. Особенно актуальна ежегодная проверка на рак шейки матки и груди для женщин.
  10. Новоиспеченным мамам не стоит отказываться от грудного вскармливания, оно является хорошей профилактикой развития рака молочных желёз. Также не усердствуйте с гормонозаместительной терапией, она повышает риск заболевания некоторыми видами рака.
  11. Обязательно сделайте новорожденным детям прививки от гепатита В, а девочкам — вакцинацию от вируса папилломы человека.
 
 
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