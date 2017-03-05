Не секрет, что правильно приготовленная рыба полезна для здоровья. Однако не вся. Например, столь любимый многими европейцами пангасиус может серьёзно навредить организму!

Фактрум приводит несколько доказательств вреда мяса пангасиуса, которые заставят вас отказаться от его покупки раз и навсегда!

Рыбу пангасиус разводят на территории вьетнамской реки Меконг, являющейся одной из самых грязных рек во всём мире. Вода Меконга просто кишит вредными бактериями и ядовитыми веществами, которые имеют свойство накапливаться в мясе рыбы.

Ушлые владельцы рыбных ферм накачивают пагнасиуса гормонами и антибиотиками, чтобы рыба быстрее достигла нужного для продажи веса и активнее размножалась. Кроме этого, пангасиуса кормят не специализированным кормом, а различными отходами.

При исследовании мяса этой рыбы в ней были обнаружены изомеры и тяжелые металлы, а ещё хлорат и гексахлорбензол, которые негативно влияют на здоровье человека даже в малых количествах.

Из-за своей дешевизны пангасиус пользуется популярностью у многих магазинов и торговых сетей, которые не очень интересуются тем, как выращивали и кормили рыбу.

В мясе пангасиуса совершенно нет никаких полезных питательных веществ и омега-3 жиров, которые очень важны для организма человека. Поэтому, даже несмотря на низкую цену и неплохой вкус пангасиуса, не следует покупать его.