Многие люди думают, что масонство — это какая-то сверхсекретная религиозная организация, и её цель — захватить весь мир и править им. Но в действительности цели и философия этой организация отличается от того, что нам якобы известно.





Фактрум приглашает читателя разобраться в том, кто же такие масоны на самом деле.

Секретность масонства сильно преувеличена. Члены общества вполне могут рассказывать о том, что они состоят в масонстве, но при этом обязаны не разглашать никаких тайн.

В 1892 в Чикаго был построен небоскрёб, состоящий из 22 двух этажей и долгие годы бывший высочайшим зданием во всём мире и главным масонским храмом США.





Эмблема масонства узнаваема и неизменна, но в разных странах трактуется по-разному.

Эмблемой общества масонов являются угольник и циркуль потому, что во время воспитания новых членов своего общества и обучения их главным правилам наставники используют старые методы и инструменты вольных каменщиков.





Масоны опознают друг друга по особым знакам: кольцам и нашивкам с эмблемами. Кроме того, существует особое масонское рукопожатие.

В масонстве есть два направления: возглавляемое Великим Востоком Франции Либеральное, а также Регулярное, находящееся во власти Великой Ложи Англии.





Самыми известными масонами являлись писатель Марк Твен, президент США Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Чарльз Дарвин, Джон Гувер и Уинстон Черчилль.

Отдельно взятый масон не имеет права высказываться от имени всего общества.





Фредерик Бартольди — создатель Статуи Свободы в Нью-Йорке являлся членом масонского ордена.

В прошлом масоны в общении часто применяли огромное количество паролей и секретных рукопожатий, чтобы оставить в тайне секреты и опознавать своих братьев.





Многие объединяют иллюминатов и масонов. Однако общество иллюминатов настолько засекречено, что возникают определенные сомнения, что оно вообще существует в реальности.

В Европе женщины без проблем могут пройти ритуал принятия в масонство, а в США это запрещено.





Девушка по имени Кэтрин Бабингтон почти год провела внутри кафедры, чтобы разузнать побольше об устройстве общества масонов. После того, как её нашли, то на целый месяц взяли в плен.

Адольф Гитлер полагал, что масоны как-то управляют евреями. В период войны было убито от восьмидесяти до двухсот тысяч членов масонского общества по всей Европе.





В американском масонском обществе всего его члены в той или иной степени обязаны верить в Бога.

Многие думают, что масоны пользуются специальными символами, чтобы засекретить свою деятельность. На самом же деле употребление различных знаков уходит корнями к давним временам, когда многие члены общества просто не знали букв и не могли читать.



