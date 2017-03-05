Мозг человека ежедневно совершает миллионы операций. Но, несмотря на множество проведенных учеными исследований, люди до сих продолжают верить в распространенные мифы о работе мозга.





Фактрум представляет читателю несколько фактов о мозге, в которые вы наверняка верите, хотя они на самом деле в корне ошибочны.

Эмоции мешают человеку принимать рациональные решения

По большей части в появлении этого мифа виноваты вымышленные персонажи кино и книг, например, доктор Хаус, капитан Спок и Шерлок Холмс. Их показывают как людей, чья сентиментальность и чувства никак не влияют на логику. Их выставляют гениями, не способными испытывать сложные эмоции.

Но в реальной жизни эмоции и рационализм идут рука об руку. Если исключить проявление эмоций, то принятия правильного решения в сложной ситуации станет невозможным. Наш разум использует эмоции в качестве средства достижения цели. Поэтому неправильные решения сопровожаются негативными эмоциями и страхам, а наилучшие — счастьем и осознанием собственной победы.

Я не просто математик, я думаю

Условное разделение людей на гуманитариев и технарей в корне неверно. В реальности, конечно, какой-то процент нашего интеллекта связан с генами, но не существует никакого отдела мозга, отвечающего за «математическое мышление».

Например, многие считают азиатов хорошими математиками. Но на самом же дела в азиатских странах просто так сложилось, что точные науки преподают намного лучше, чем гуманитарные. Во всем мире люди считают, что они не преуспели в математике только потому, что они внушают себе неспособность к такому типу мышления.

Математический склад ума — это точно такое же умение, как и все остальные, поэтому его можно развить. Не стоит внушать ребёнку, что он обязан стать инженером только потому, что его родители сами прекрасно разбираются в математике.

Развивающие и тренирующие мозг игры делают нас умнее

Создатели таких игр утверждают, что именно благодаря их детищам можно «прокачать» интеллект и развить хорошую память. Однако это не совсем верно.

Игры для мозга не оказывают на него никакого мало-мальски полезного влияния. Это было доказано исследованием, в ходе которого одиннадцать тысяч человек играли в развивающие игры на протяжении шести недель. После окончания эксперименты производительность людей в играх улучшилась. Но когда испытуемым предложили пройти специальные интеллектуальные тесты, то их знания, полученные в играх, оказались совершенно бесполезными!

Омега-3 — лучшая пища для мозга

По заверениям некоторых, Омега-3 жирные кислоты оказывают благоприятное влияние на мозг человека, улучшают память и когнитивные способности. Именно поэтому многие люди употребляют рыбий жир и другие добавки каждый день.

Но ещё ни одно проведенное исследование не доказало пользу Омега-3 для мозга. Не было задокументировано, что человек, ежедневно употребляющий это вещество, улучшил свои навыки и обрел какие-то новые способности.

Две головы лучше, чем одна

Для решения какого-либо вопроса руководители часто объединяют людей в группы, полагая, что коллективное мышление способно справится с любой задачей. Считается, что чем больше людей будет работать над проектом, тем лучше будут полученные результаты.

Но на практике все выходит совершенно не так. В коллективе люди склонны к тому, чтобы соглашаться с мнением большинства и сосредотачиваться на идеях других людей, а не на собственных. И идеи, которые они сами придумывают, ничего не стоят, пока они заняты другим делом.

Человеческий мозг так устроен, что любую идею, высказанную группой, даже откровенно абсурдную, мы воспринимаем как верную. И часто высказывание собственного мнения приводит к недоумению со стороны коллег.

В современной культуре восхваляется работа в команде, не даром же проводятся все эти тимбилдинги и совещания. Но вместе с тем подчеркивается, что индивидуальность тоже важна. Часто можно услышать: «А если все с моста прыгнут, то ты тоже прыгнешь?». В таком случае решение следовать за коллективом может быть очень рискованным. Довериться мнению большинства или следовать собственным идеям — это то, что каждый человек должен решить для себя.