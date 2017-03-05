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Классный у тебя, парень, мотоцикл!

06.03.2017 09:21 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Классный у тебя, парень, мотоцикл!

Шёл как-то один мужик с работы и вдруг увидел, как мальчишка лет четырнадцати катит мотоцикл. Подошёл к нему и говорит:

— Классный у тебя, парень, мотоцикл! А как он называется?

— Юпитер!

— А почему ты не едешь, а катишь его?

— Кажется, свечи перегрелись, никак не заводится. Вот домой прикачу, там погляжу.

— Хм… Сдаётся мне, что дело вовсе не в свечах…

— И в чём же? — радостно скинулся парень.

— Это мой мотоцикл! — выкрикнул мужик и схватил парнишку.

Потом уже в милиции у этого владельца мотоцикла спросил следователь:

— А почему же вы ему не сказали сразу, что это ваш «Юпитер»? Не узнали своё движимое имущество?

— Ха, конечно же, узнал. Я же в этом мотоцикле все винтики и все гаечки помню. Понимаете, мне очень лень было этого паренька потом отлавливать по двору.

 
 
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История о мотоцикле и смекалистом мужике

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