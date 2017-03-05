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Классный у тебя, парень, мотоцикл!
06.03.2017 09:21 — Калейдоскоп | Фактрум
Шёл как-то один мужик с работы и вдруг увидел, как мальчишка лет четырнадцати катит мотоцикл. Подошёл к нему и говорит:
— Классный у тебя, парень, мотоцикл! А как он называется?
— Юпитер!
— А почему ты не едешь, а катишь его?
— Кажется, свечи перегрелись, никак не заводится. Вот домой прикачу, там погляжу.
— Хм… Сдаётся мне, что дело вовсе не в свечах…
— И в чём же? — радостно скинулся парень.
— Это мой мотоцикл! — выкрикнул мужик и схватил парнишку.
Потом уже в милиции у этого владельца мотоцикла спросил следователь:
— А почему же вы ему не сказали сразу, что это ваш «Юпитер»? Не узнали своё движимое имущество?
— Ха, конечно же, узнал. Я же в этом мотоцикле все винтики и все гаечки помню. Понимаете, мне очень лень было этого паренька потом отлавливать по двору.
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История о мотоцикле и смекалистом мужике
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