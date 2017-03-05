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Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме

06.03.2017 09:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Японка Яёи Кусама является художницей, чьи работы продаются на аукционах за невероятные суммы. В 2014 году её картину под названием «Белый № 28» продали за 7,1 миллионов долларов. Но мало кому известно, что эта художница вот уже сорок лет пребывает в психиатрической клинике.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Источник фотографий: Bigpicture.ru
Яёи Кусама на выставке своих работ в Лондоне в 1985 году. Фото: NILS JORGENSEN/REX/Shutterstock

Фактрум рассказывает читателю удивительную историю Яёи Кусамы, чей неповторимый и уникальный стиль работ просто поражает.

Сейчас Яёи Кусама 87 лет, но она всё ещё работает над своими картинами, находясь в психиатрической клинике. Она много часов проводит в своей студии, не вставая из инвалидного кресла. Художница говорит, что хоть она стара, но намеревается создать много новых работ, больше, чем её удалось сотворить в далеком прошлом, так как в её сознании полно картин.

Все работы Яёи отличаются яркими красками и обилием маленьких точек и крапинок. Сама художница называет свои картины «самозаглушением» — бесконечным повторением линий и точек, заглушающим шум в её голове.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Кусама на церемонии вручения наград «Praemium Imperiale» в 2006 году в Токио. Фото: Sutton-Hibbert/REX/Shutterstock

Знаменитые яркие горошины Кусамы можно увидеть повсюду: на нарядах от именитых дизайнеров и даже на автобусах в её родном городе Мацумото. Её выставки были настолько популярны, что их организаторам часто приходится принимать меры, чтобы люди не затоптали друг друга в очередях.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Яёми Кусама на презентации одежды дизайнерского дома «Louis Vuitton» в 2012 году. Фото: Billy Farrell Agency/REX/Shutterstock

Родилась художница в 1929 году в довольно строгой и состоятельной семье. Ещё в юном возрасте художницу посещали различные слуховые и зрительный галлюцинации, и она боролась с ними, создавая узоры из повторяющихся линий и точек, чтобы абстрагироваться от мыслей, роящихся в её голове. Для девушки занятие рисованием стало терапией, которую сама она называет «арт-лекарством».

Мама Яёи было очень против того, чтобы её дочь была художницей. В детстве она всё время запрещала ей рисовать и постоянно выбрасывала её работы. Яёи Кусама говорит, что в детстве для неё каждый день был борьбой против матери, и именно поэтому она стала безумна.

Спустя три года после окончания Второй мировой, Кусама уехала в Киото, чтобы изучать нихонга — традиционную живопись с очень строгими правилами, но всей душой возненавидела её.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Витрина бутика Louis Vuitton, оформленная Кусамой в 2012 году. Фото: Joe Schildhorn/BFA/REX/Shutterstock

В молодости у Кусамы получилось связаться с американской художницей Джорджией О’Киф, которая в письме назвала девушку очень талантливой и перспективной.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Работа Яёи Кусамы на выставке в Музее современного искусства Уитни в 2012 году. Фото: Billy Farrell Agency/REX/Shutterstock

После этого Кусама решила отправиться в США. В 1957 году её удалось получить визу и улететь в Америку. Там она смогла организовать собственную выставку, но Америка не оправдала ожиданий художницы. Её сбережения быстро кончились, и её пришлось спать на улице и искать еду в мусорных баках.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Один из экспонатов выставки Яёи Кусамы в Музее современного искусства Уитни в 2012 году. Фото: Billy Farrell Agency/REX/Shutterstock

Несмотря на все трудности, художница не бросала своё творчество, ведь оно помогало справится с её неврозом.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Художница Яёи Кусама в оформленной ею витрине бутика Louis Vuitton в Нью-Йорке в 2012 году. Фото: Nils Jorgensen/REX/Shutterstock

В Нью-Йорке Яёи смогла познакомиться с Энди Уорхолом и Марком Ротко. Как утверждает сама Кусама, Уорхол в один из периодов своего творчества подражал её картинам.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Инсталляция Яёи Кусамы Infinity Mirror Room — Love Forever («Комната с зеркалами бесконечности — любовь навсегда»). Фото: Tony Kyriacou/REX/Shutterstock

В шестидесятые годы Кусама провоцировала местную общественность тем, что разрисовывала голых людей в своем фирменном стиле на Бруклинском мосту и в Центральном парке.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Инсталляция Яёи Кусамы на открытии нового здания музея современного искусства «Гараж» в ЦПКиО имени М. Горького в Москве в 2015 году. Фото: David X Prutting/BFA.com/REX/Shutterstock

Кусама прославилась не только своими картинами, но и остроумными высказываниями и лозунгами. В частности, она предложила президенту Ричарду Никсону переспать с ней, если тот прекратит войну с Вьетнамом.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Предпоказ на выставке Art Basel в Гонконге в 2013 году. Фото: Billy Farrell/BFA/REX/Shutterstock

Постепенно интерес к творчеству Яёи Кусамы угас, и она была вынуждена вернуться в Японию, где и обитает сейчас в психиатрической лечебнице. Но художница не бросает творить, тем более что в наши дни её работы выставляются в музеях и галлереях по всему миру, а коллекционеры готовы отдать за них миллионы.

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Инсталляция Passing Winter («Преходящая зима») в галерее Тейт в Лондоне. Фото: James Gourley/REX/Shutterstock
Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
Яёи Кусама во время ретроспективы ее работ в Музее современного искусства Уитни в Нью-Йорке в 2012 году. Фото: Steve Eichner/Penske Media/REX/Shutterstock
Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме
На выставке My Eternal Soul в Национальном центре искусства в Токио, февраль 2017 года. Фото: Masatoshi Okauchi/REX/Shutterstock

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме

Самая дорогая художница в мире 40 лет живёт в сумасшедшем доме

 
Теги: знакомства
 
 
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