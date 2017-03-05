Австралийцы всегда отличались заботой о своем здоровье и о здоровье своих детей. Но проведенная в 1994 году организацией «Australian Vaccination Network» антипрививочная кампания уменьшила сознательность граждан.





Активисты утверждали, что «вакцинация никогда не была нужной для австралийских детей», приводя как аргумент статьи врача из Англии Эндрю Уэйкфилда, говорящие, что в большинстве вакцин от эпидемического паротита, кори и краснухи есть ртуть-содержащий консервант, вызывающий аутизм.

Проведенные исследования опровергли эту теорию, не помешав, впрочем дальнейшим отказам от иммунизации детей. Поэтому в 1999 году были зарегистрированы самые низкие показатели вакцинации, составившие чуть больше 73%. А в 2012 году в Австралии возникла вспышка кори, хоть и считалось, что болезнь искоренена.

Власти Австралии были вынуждены прибегнуть к крайним мерам и приняли законопроект, согласно которому родители, отказавшиеся вакцинировать своих детей, перестанут получать стандартные выплаты по уходу за ребёнком, чей размер составляет примерно 11,5 тысяч американских долларов. За 2016 год были привиты почти двести тысяч мальчиков и девочек, но ещё почти сто сорок две тысячи остаются без прививок.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант выразил свою радость по поводу того, что число родителей, согласившихся на иммунизацию своих отпрысков, увеличилось, но пообещал принять в дальнейшем такие же жесткие меры. Эта инициатива в первую очередь направлена на оздоровление всего населения Австралии, однако не отменяет того, что родители могут отказаться от прививок детям, отказавшись тем самым и от денежного пособия.