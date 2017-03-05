



Стою сегодня утром на остановке, жду нужный автобус. Наконец тот приезжает, я захожу в салон и вижу, что свободное место есть только у окошка рядом с какой-то просто необъятной бабулькой. Спрашиваю у неё, можно ли мне пройти на это место, дама кивает, встает, я буквально протискиваюсь мимо неё и сажусь. Ехать долго, поэтому я задремала с включенной музыкой в наушниках.

Вдруг из тёплых объятий сна меня вырывает стук по плечу. Открываю глаза и вижу, что надо мной нависла тётка лет сорока в норковой шубке.

— Можно я сяду? — спрашивает она.

Я спросонья не понимаю, что она от меня хочет. Начинаю осматриваться в поисках свободного места, куда бы тётка могла сесть, не нахожу и вопросительно на неё смотрю. Та в ответ на мой недоуменный взгляд:

— Ну ты же молодая, постоишь. А мне тяжёло стоять!

Тут я понимаю, что скандала не избежать и решаю уже встать и уступить вредной тётке место. И тут открывает глаза моя соседка и зычным голосом на весь автобус говорит:

— Сиди!!! Буду я ещё из-за какой-то невоспитанной козы свою пятую точку поднимать. Молодая ещё, постоит!

В этот самый момент мой шаблон о бабульках в автобусе начал трещать по швам, я реально почувствовала себя прекрасной принцессой, которую охраняет свирепый дракон.