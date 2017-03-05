﻿ Как меня бабуля удивила до глубины души. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Как меня бабуля удивила до глубины души

06.03.2017 09:17 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Как меня бабуля удивила до глубины души

Стою сегодня утром на остановке, жду нужный автобус. Наконец тот приезжает, я захожу в салон и вижу, что свободное место есть только у окошка рядом с какой-то просто необъятной бабулькой. Спрашиваю у неё, можно ли мне пройти на это место, дама кивает, встает, я буквально протискиваюсь мимо неё и сажусь. Ехать долго, поэтому я задремала с включенной музыкой в наушниках.

Вдруг из тёплых объятий сна меня вырывает стук по плечу. Открываю глаза и вижу, что надо мной нависла тётка лет сорока в норковой шубке.

— Можно я сяду? — спрашивает она.

Я спросонья не понимаю, что она от меня хочет. Начинаю осматриваться в поисках свободного места, куда бы тётка могла сесть, не нахожу и вопросительно на неё смотрю. Та в ответ на мой недоуменный взгляд:

— Ну ты же молодая, постоишь. А мне тяжёло стоять!

Тут я понимаю, что скандала не избежать и решаю уже встать и уступить вредной тётке место. И тут открывает глаза моя соседка и зычным голосом на весь автобус говорит:

— Сиди!!! Буду я ещё из-за какой-то невоспитанной козы свою пятую точку поднимать. Молодая ещё, постоит!

В этот самый момент мой шаблон о бабульках в автобусе начал трещать по швам, я реально почувствовала себя прекрасной принцессой, которую охраняет свирепый дракон.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Двадцатка странных «сбоев» в работе человеческого мозга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика