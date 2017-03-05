Жванецкий — эта фамилия известна каждому россиянину уже более полувека. И сегодня у этого великолепного сатирика и острослова День рождения!

Фактрум поздравляет Михаила Михайловича с 83-летием и делится с читателем подборкой метких и забавных афоризмов автора.























































































































