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С Днём рождения, дорогой Михаил Михайлович Жванецкий! 30 ярких афоризмов от мастера пера
06.03.2017 12:04 — Калейдоскоп | Фактрум
Жванецкий — эта фамилия известна каждому россиянину уже более полувека. И сегодня у этого великолепного сатирика и острослова День рождения!
Фактрум поздравляет Михаила Михайловича с 83-летием и делится с читателем подборкой метких и забавных афоризмов автора.
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