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Сто идей: недорогие курсы русского языка и балет, как в Нью-Йорке

06.03.2017 12:49 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Американец Бен уверен, что белорусы могут привлечь туристов, рекламируя возможность для иностранцев изучать здесь русский язык.

Сто идей: недорогие курсы русского языка и балет, как в Нью-Йорке
© Pixabay.com
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"Пусть цены на курсы в Беларуси будут ниже в сравнении с Москвой, Санкт-Петербургом и Киевом, но уровень знаний, который они предлагают — высоким. Многие иностранцы приезжают сюда для того, чтобы учить язык, но они не остаются по двум причинам — визовые ограничения и низкий уровень преподавания", — считает Бен.

"Бизнес для чайников" на английском

Еще один недостаток, на его взгляд — скучные вечеринки. Американец уверен, что Минск засыпает после полуночи, даже в выходные. Ему бы хотелось, чтобы больше заведений работали по ночам. Он предлагает, чтобы хотя бы на одной улице магазины работали дольше обычного.

Собеседник Sputnik считает, что Минску стоит активнее рекламировать себя как IT-державу, так, чтобы инвесторов еще больше привлекала возможность обратиться к нашим программистам. Он уверен, что события международного масштаба в этой сфере стоит спонсировать, чтобы через новости о компаниях мир узнавал Беларусь.

"Думаю, стоит проводить в Беларуси мировые соревнования по игре World of Tanks и подобным, как это делают в Польше и Украине", — посоветовал Бен.

Собеседник агентства считает, что следовало бы стимулировать компании, которые хотели бы прийти в Беларусь.

"Я не могу начать здесь бизнес, потому что много запутанных юридических нюансов, а налоги слишком высоки. Недавно в стране упростили налоговую систему, но теперь было бы неплохо создать руководство "Бизнес в Беларуси для чайников" — причем, на английском", — посоветовал Бен.

Сто идей: недорогие курсы русского языка и балет, как в Нью-Йорке
© Sputnik / Виктор Толочко
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Туристу понравится: балет и история

"Балет в Беларуси на таком же уровне, как в Нью-Йорке", — уверен Бен. Он не успел изучить все аспекты белорусского искусства, но заинтересовался скульптурой.

Американец советует создать трехдневный тур по Беларуси, чтобы за это время привлечь внимание туриста к Восточной Европе в целом. Например, в первый день он советует акцентировать внимание на музеях, во второй — рассказать о концентрационных лагерях и зверствах фашистов во время войны. В третий день можно посмотреть на замки и природу — леса и озера.

"Большинство туристов из западной Европы приезжают в восточную ради истории, архитектуры и, возможно, кухни. Беларусь должна бороться за то, чтобы выйти на этот туристический рынок", — считает Бен.

 
Теги: Минск
 
 
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