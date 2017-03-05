Вы поймали себя на мысли, что влюбились в лучшего друга и явно хотите переступить установленные границы. И по понятным причинам вы запаниковали. Любовь – это, конечно, прекрасно, но раз уж речь идет о лучшем друге, то вы рискуете не получить желаемое и одновременно разрушить уже устоявшееся. Если вы недавно обнаружили в себе такие чувства, глубоко вдохните и подумайте, прежде чем что-то предпринимать.





1. Он может чувствовать к вам то же самое

Лучший возможный результат – это если ваш лучший друг испытывает к вам аналогичные чувства, и, обговорив ситуацию, вы оба можете изменить свой статус и приступить к реализации плана «и жили они долго и счастливо». Имейте в виду, что если вы просто увлечены или ищете немного жизненного разнообразия, то это было бы с вашей стороны нечестно и несправедливо. Убедитесь, что вы чувствуете то, что действительно чувствуете.

2. Он может не чувствовать к вам то же самое

К сожалению, любовь к лучшему другу не дает гарантии взаимности. Значит, остается радоваться тому, что вы просто хорошие друзья – а это тоже немало. По крайней мере, вы можете довольствоваться надеждой, что когда-нибудь и его посетит Амур, направив его к вам. Если же нет, то придется справляться с болью и разочарованием самостоятельно. Возможно, вам потребуется даже немного самоустраниться и отдалиться от него на некоторое время, чтобы разобраться во всем, а затем вы снова вернетесь к формату дружбы с прежними и привычными границами.

3. Ваши отношения могут уже никогда не стать прежними

Будьте готовы и к такому развитию события, что ваши дружеские отношения уже никогда не будут прежними. Особенно, если вы признаетесь ему в своих чувствах. Если ваш друг – человек мудрый и разумный, то он умело разрулит ситуацию, чтобы все оставалось по-прежнему, и вы сможете, как и раньше, быть лучшими друзьями – ведь когда-то вы выбрали его в качестве друга за какие-то привлекательные для вас качества. Тем не менее, всегда есть опасная вероятность того, что с момента вашего признания лучшего друга вы потеряете.

4. Проанализируйте текущее положение вещей

Одной из наиболее распространенных проблем с осознанием того, что вы влюбились в лучшего друга, заключается в удачном (или неудачном) выборе момента. Вы оба взрослые люди, потому велика вероятность, что хотя бы один из вас уже состоит в отношениях. Ваше чувство – это риск разрушения чего-то стабильного и уже построенного. В этом случае вам, возможно, было бы лучше оставить его в неведении касательно вашей внезапно вспыхнувшей любви, дабы не вносить сумятицу в чужие жизни. Даже если ваш друг расстался со своей половиной, ему будет нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям. Потому вы можете быть рядом, чтобы помочь и поддержать его.

5. Попробуйте прибегнуть к помощи третьих лиц

Если вы в затруднении и не знаете, как поступать дальше, попросите какого-нибудь общего друга провести небольшое расследование. Так вы сможете разузнать о возможных чувствах своего лучшего друга, не выдавая себя, конечно же, если вы всецело доверяете этому третьему лицу и считаете приемлемым прибегнуть к его помощи. Это не самый лучший и, возможно, не самый этичный вариант, но и он может сработать.

6. Попробуйте пойти окольным путем

Если ваш лучший друг абсолютно свободен, и вы не видите в этом смысле никаких препятствий, то почему бы не прощупать этот вопрос, время от времени ненавязчиво поднимая темы о любви, отношениях и их перспективности в целом. Разговаривать об этом лучше в спокойной и расслабленной обстановке: в кафе, на прогулке или за ужином, чтобы всегда можно было переключить внимание с этой щекотливой темы на что-нибудь другое – это будет выглядеть естественно и вряд ли выдаст вас с головой. Если вы получите правильные ответы, скорее всего, у вас есть шансы. А если ваш лучший друг уклоняется от темы и не выглядит заинтересованным, то вам остается только отступить. Навсегда или ненадолго? Время покажет. В нашем мире изменчиво всё.

Текст: Flytothesky.ru