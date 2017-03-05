Это только на первый взгляд кажется, что женщина готова простить своему мужчине любые обиды. Да, должно пройти время, но рано или поздно горести и страх потерять любовь уходят на второй план. А ведь есть мужские поступки, которые так подкашивают милых дам, что те не соглашаются дать прощение ни при каких обстоятельствах. Конечно, все это далеко от абсолютности, но все же поговорим о главном.





1. Да, с мелкой или серьезной ложью дружим мы все. Нет на свете человека, который вообще никогда и никому не лжет. Даже кристально честного человека обстоятельства порой вынуждают слукавить или просто утаить правду. Это нормально. Но существуют и патологические вруны, которые обманывают женщин по поводу и без него. Все начинается с мелкой лжи и заканчивается крупным обманом. Именно такие действия прощать мужчине нельзя. Раз уж он несколько раз намеренно или случайно обвел свою спутницу вокруг пальца, то это будет продолжаться постоянно. Зачем терпеть вечное вранье? Измена — это особая составляющая мужской лжи. Да, часто жены и подруги прощают своих избранников за случайную связь. Но измена ведь бывает разной. Если супруг ходит к любовнице не первый год, то на его «подвиги» стоит смотреть под другим углом. Такую супружескую измену прощать нельзя. И с ходоками, которые заигрывают со всеми подряд ради интереса или физиологической потребности, жить сложно. Проще забыть такого человека, чем терпеть постоянные измены и терзаться ревностью.

2. Бьет и любит, любит и бьет. Эта формула должна быть уничтожена. Нельзя любить и уважать свою женщину, своих детей, но при этом поднимать руку на самых близких людей. Если в семье появилось домашнее насилие, то такую семью нужно разрушать. Да, многие парни после рукоприкладства клянутся в том, что это было сделано в состоянии аффекта или под воздействием каких-то внешних факторов. Нельзя верить этим словам. Раз супруг начал поднимать руку на более слабого человека, то он на этом не остановится никогда. Мужчины, которые имеют различные комплексы, начинают самоутверждаться за счет своих женщин. Постоянные уничижительные фразы, злая ирония, грубые слова — все это идет в ход тогда, когда супруг очень хочет унизить свою даму. Часто это делается на глазах у посторонних людей. Такое поведение тоже нельзя прощать.

3. Возможно, что мужская лень и жадность заслуживают прощения, но вот уважения к представителям мужского пола, которым присущи эти качества, быть не может. И ведь ленивых и жадных людей никогда не переделаешь. Этот человек никогда не станет опорой в жизни, защитником семьи, добытчиком. Стоит ли терпеть и прощать? Наверное, нет.

К сожалению, серьезные жизненные перемены пугают женщин. Поэтому сделать решительный шаг и забыть о существовании не очень достойного мужчины может не каждая из нас. Но рано или поздно правильный выбор должен быть сделан. Удачи!

Текст: Flytothesky.ru