На просторах отечественного YouTube довольно часто можно встретить подборки фактов о самых различных явлениях нашей жизни. Но владельцы канала «Знакомьтесь, Боб» пошли дальше и решили не просто объединять научные сведения в один ролик, а еще и наглядно все это демонстрировать на забавном мультяшном добровольце. Получается довольно годный контент, достойный вашего внимания. Приятного просмотра!

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