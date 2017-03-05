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Занимательная наука вместе с Бобом
06.03.2017 14:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
На просторах отечественного YouTube довольно часто можно встретить подборки фактов о самых различных явлениях нашей жизни. Но владельцы канала «Знакомьтесь, Боб» пошли дальше и решили не просто объединять научные сведения в один ролик, а еще и наглядно все это демонстрировать на забавном мультяшном добровольце. Получается довольно годный контент, достойный вашего внимания. Приятного просмотра!
Боб прыгнул с 10 000 метров без парашюта
Боба укусила ядовитая змея
Боб не спал 10 дней
Боб быстрее скорости звука
Боб наелся ядовитых грибов
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На просторах отечественного YouTube довольно часто можно встретить подборки фактов о самых различных явлениях нашей жизни. Но владельцы канала «Знакомьтесь,...
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