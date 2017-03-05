Чувствительные люди плохо переносят пренебрежительное отношение со стороны других, не говоря уже об оскорблении, с которым иногда приходится сталкиваться. Даже простое повышение голоса может плохо повлиять на их эмоциональное состояние.





Высокочувствительным людям очень трудно жить. Они, как хамелеоны, впитывают в себя окружающий негатив. Принимая все близко к сердцу, они могут подорвать свое физическое и психическое здоровье и нанести вред межличностным отношениям.

Не очень приятная новость состоит в том, что ранимые люди могут иметь не только «социальное тревожное расстройство», но и нарциссический тип личности. При социальной фобии это проявляется в виде смущения и чувстве вины за то, что выглядел «глупо». «Нарциссы» реагируют по-другому: они винят окружающих и могут вести себя агрессивно. В обоих случаях присутствует обостренная чувствительность, но она приводит к разным результатам: внутреннему или внешнему осуждению.

К сожалению, нарциссическому типу личности легче справиться с ситуацией, так как такие люди действуют с позиции силы. Но и социофобы, по сути, также уделяют себе повышенное внимание. Они не оценивают ситуацию в целом, а занимаются «самоедством».

Методы, которые предлагают использовать чувствительным людям, основаны на здравом смысле, но выполнить их на практике не так легко. Тем не менее, небольшие шаги в нужном направлении принесут свои плоды.

1. Вспомните все хорошее, что случилось за последнее время. Это остановит «разрастание» негативных эмоций. Жизнь не всегда была столь болезненной, как кажется в настоящий момент.

Если же все так плохо, что нельзя найти ничего положительного, оцените произошедшее по вашей личной «шкале неприятностей». Действительно ли ваша нынешняя ситуация заслуживает 10 баллов? Или ее можно поставить где-то возле пятерки или тройки? Даже то, что вы когда-то оценивали в 10 баллов, прошло мимо. Так неужели вы будете переживать из-за менее значимой ситуации?

2. Не все люди в мире отличаются чуткостью, и к этому надо адаптироваться.

Тем не менее, повышенная чувствительность наблюдается у 15-20% населения Земли. Доктор Элейн Арон, пионер в области изучении высокой ранимости, отмечала, что мозг высокочувствительного человека работает немного по-другому. Это не врожденная черта, и она не обязательно является признаком интроверта. 30% экстравертов имеют чувствительную натуру. Разница в том, что экстраверты справляются со своей ранимостью с помощью новых впечатлений и ситуаций, а интровертам надо побыть в спокойной обстановке, где их не будут беспокоить. Если последнее – ваш случай, действуйте в соответствии со своим темпераментом: займитесь тем, что потребует концентрации и внимания. Экстраверту же нельзя оставаться в одиночестве. В обоих случаях поток негативных эмоций через время обязательно прекратится. В этот период надо просто чем-то себя занять.

3. Когда вы расстроены так, что эмоции просто «захлестывают», можно использовать старинный метод «очищения души», то есть вволю поплакать над своей «тяжелой долей».

Если же вы решили поделиться с кем-то своими переживаниями, то это должен быть самый близкий человек. Иначе ваши жалобы могут быть восприняты как «нытье», что усугубит понижение самооценки. Научитесь оправдывать себя сами. Скажите: «Я был усталым, плохо себя чувствовал». Есть люди, которые изначально с вами несовместимы: они просто другие.

4. Помните, что иногда чувствительность может работать на вас.

К примеру, чувствительные люди часто испытывают смущение. В шикарном конференц-зале вы случайно спотыкаетесь о ковер, сбиваете с ног незнакомца и приземляетесь на четвереньки. Все взоры обращаются к вам, и ваше лицо начинает покрываться красными пятнами. Вы смущены, расстроены и даже можете почувствовать онемение в руках и ногах (недаром словом «смущение» на португальском языке означало «удавка»).

Но дело в том, что именно ваше смущение поможет спасти ситуацию. Вам оно кажется ужасным, зато окружающие воспринимают его как своего рода извинение. Более того, ваше смущение иногда разряжает обстановку и даже способствует социальной гармонии, так как заставляет присутствующих вспомнить такие человеческие качества, как сочувствие.

В любой культуре смущение выражается одинаково: наклон головы, слабая улыбка, прикосновения к лицу и т.д. Эти признаки говорят о том, что вы не хотели причинить неудобство, и вам не безразличны окружающие. Такой посыл делает вас более симпатичным.

Исследования показали, что люди в большей степени доверяют тому, кто выказывает смущение при вручении награды или премии за хорошую работу. На церемонии Оскара в 2013 году все присутствующие отметили, что смущенная Дженнифер Лоуренс выглядела намного привлекательнее, чем Энн Хэтэуэй со своей гордой улыбкой.









Не путайте повышенную чувствительность с глубокой депрессией. Чувствительный человек умеет воспринимать радостные моменты так же остро, как и печальные. Просто в реальном мире чаще приходится сталкиваться с неприятными событиями. Но если все всегда хорошо, жизнь становится скучной. Плохие ситуации помогают ощутить контраст с тем, что делает нас счастливыми.

Текст: Flytothesky.ru