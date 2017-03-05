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Довелось полюбить Стрельца? Вот, что следует ожидать от ваших отношений

06.03.2017 15:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Стрелец – это вечный праздник. У него много друзей и знакомых, а также – незнакомых, которые мечтают с ним познакомиться (особенно – противоположного пола). Стрелец с неимоверной легкостью становится душой компании, в а его чувство юмора способно развеселить даже самых скучных персон.

Довелось полюбить Стрельца? Вот, что следует ожидать от ваших отношений

Стоит ли говорить, что этот знак – настоящий любимчик противоположного пола? Да и как может быть иначе, если стрелец постоянно оказывается в центре внимания, куда бы он не попал? Именно поэтому очень сложно завоевать его внимание. Вернее, на вечер – это не проблема. Но как удержать его на всю жизнь, когда рядом то и дело появляется кто-то, желающий внимания стрельца не менее, чем вы сами?

Если вы все же решили отвоевать стрельца у остальных, то должны уяснить, что он, скорее всего, так никогда и не станет спокойным и скромным. Всю жизнь вы будете слышать звонкий смех людей, которых веселит ваша 2-ая половинка. Если вы к этому готовы, то возьмите на заметку несколько рекомендаций по приручению стрельца.

Станьте его зеркальным отражением – будьте веселым, жизнерадостным человеком, у которого не хватает времени даже на все свои интересны, а не то что на какого-то стрельца! Чтобы подогревать его интерес, регулярно давайте ему понять, что желающих сходить с вами на свидание – пруд пруди.

Будьте свободны, но не забывайте, что и для стрельца свобода жизненно необходима. Позволяйте ему иметь столько времени для себя, сколько ему угодно. И тогда он будет держаться за вас крепче, чем вы за него! Ведь где еще он встретит такую родственную душу?Довелось полюбить Стрельца? Вот, что следует ожидать от ваших отношений

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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