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Притча о том, как важно не пренебрегать сигналами, которые посылает наш внутренний голос

06.03.2017 19:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Притча о том, как важно не пренебрегать сигналами, которые посылает наш внутренний голос

Много лет назад в одной деревне жители построили себе красивые деревянные дома. В ту пору очень боялись пожаров, так как одна маленькая искра могла моментально разгореться и сжечь всю деревню дотла. Жители деревни решили разработать эффективную систему пожаротушения. Мужчины, сменяя друг друга, постоянно дежурили на смотровой башне. При первых признаках дыма они били в колокол, все жители бросали свои дела и бежали тушить пожар. Каждый заранее знал, что ему надо делать. Молодые сильные парни выкачивали воду из колодцев, женщины и подростки вставали в цепочку и быстро передавали ведра с водой. Самые храбрые стояли рядом с местом пожара и лили воду на огонь.

Один путешественник, прибывший из далекой деревни, услышал звон колокола и спросил пробегавшую мимо женщину, почему этот звук доносится с той башни. Женщина быстро объяснила: «Всякий раз, когда начинается пожар, звонит колокол, и огонь гаснет».

Путешественник был поражен и решил попросить помочь сделать ему точно такой же колокол, чтобы спасти свою деревню. Вернувшись домой, он собрал всех соседей и сказал, что им больше не нужно бояться пожаров. Решив продемонстрировать свое приобретение, он поджег большой тюк сена рядом со своим домом. Когда пламя начало быстро распространяться, он начал звонить в колокол. Пламя увеличивалось, но он говорил, что надо просто терпеливо ждать. Он все сильнее звонил в колокол, но через несколько часов вся деревня сгорела.

Мораль этой притчи каждый поймет по-своему. Кто-то скажет, что нельзя быть таким тупым или что во всем виновата женщина, которая неправильно объяснила суть дела. Но если посмотреть шире, то здесь прослеживается важная вещь, о которой мы часто забываем: звон колокола – это лишь сигнал к необходимым действиям.

У каждого из нас есть такая же смотровая башня и такой же колокол. Если мы ничего не делаем, когда появляются тревожные знаки, наша жизнь также может в определенном смысле «сгореть дотла». Звук колокола не тушит пожары сам по себе. Он сигнализирует о том, что надо принимать срочные меры в какой-то области нашей жизни, будь то здоровье, отношения или карьера.

Нельзя пренебрегать своими внутренними «звоночками». Сопротивляясь, игнорируя собственные чувства и эмоции, вы получите хронический стресс, болезни и душевное расстройство.
Делайте перерыв, когда чувствуете, что он вам нужен. Отводите время для веселья или уединения. Не забывайте регулярно «пополнять ведро» с водой, которое помогает потушить ваш внутренний «пожар». Красивые сказки о собственной жизни здесь не помогут. Будьте честными, потому что только тогда можно создать истинную гармонию, а не то, что просто хорошо выглядит для остальных. Люди и события приходят и уходят, но искреннее уважение к себе всегда останется с вами.

Подумайте, о чем уже давно сигнализирует ваш внутренний «колокол», и предпринимайте соответствующие шаги.Притча о том, как важно не пренебрегать сигналами, которые посылает наш внутренний голос

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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