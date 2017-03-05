Большинство людей на Западе считают, что китайская философия – это сплошные сентенции о балансе и гармонии. На самом деле многие китайские мудрецы называют жизнь «сложным и грязным делом». Они считают, что наш путь состоит из бесконечной серии встреч, полных эмоций и бесполезных переживаний.





Конфуций, к примеру, далеко не всегда «выдавал» изречения, касающиеся общей картины мира. В своей книге «Лунь юй» он писал о разных тонкостях повседневной жизни, например, о том, как держать руки во время обеда. Он уделял большое внимание практическим вещам и маленьким ритуалам, считая, что улучшение жизни начинается снизу, а не сверху.

Он знал, что если мы приобретем хорошие привычки, то добрую половину жизни проживем гораздо лучше, так как 40% всех наших действий совершаются автоматически.

Важный урок, который мы можем извлечь из философии Конфуция, состоит в том, что наше поведение формирует характер и темперамент, а не наоборот. Вы можете считать себя излишне чувствительным и эмоциональным человеком, но если будете вести себя спокойно в любой ситуации, то, в конце концов, станете более уравновешенным.

У каждого из нас свои способы реагировать на обстоятельства. Эти способы могут меняться, когда мы взаимодействуем с окружающей средой, а не сидим в медитации или уезжаем в отпуск на необитаемый остров. Они формируются в результате нашей деятельности и повседневной жизни. Мы не статичные существа с определенным набором качеств, которые даны нам от рождения или привиты с детства.

Не так давно было завершено самое долгое исследование, показавшее, насколько могут меняться люди в течение жизни. В 1950 году психологи составили характеристики более тысячи 14-летних подростков. В 2013 году удалось найти около 200 человек. К этому времени им исполнилось 77 лет. У большинства участников из основных качеств неизменными остались только два. Если мы так сильно меняемся на протяжении жизни, что мешает нам работать в нужном направлении и увеличить количество наших сильных сторон? Согласно Конфуцию именно каждодневные дела создают того человека, которым вы станете в будущем.

Конфуций знал, что маленькие привычки, которые мы выбираем, могут поднять нас любую высоту или опустить на самое дно. Что касается обеденного ритуала, то он просто является одним из способов быстро выбраться из негатива и войти в расслабляющий режим.

Текст: Flytothesky.ru