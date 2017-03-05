Для молодой семьи, делающей первые шаги на пути к долговременному браку, важно научиться подстраиваться под новые условия, уметь обсудить спорные ситуации и отвыкнуть просить советов у родителей. Ниже приведены несколько проблем, о которые могут споткнуться молодожены.





1. Непринятие существовавшего ранее уклада жизни партнера.

Это означает, что супруги привыкли устраивать свой быт определенным образом и ни в какую не соглашаются что-либо менять. Повадки мужа или жены, его предпочтения в налаживании быта, уборке, способах хранения вещей поначалу могут быть расценены негативно и вызвать первые мелкие ссоры любящих друг друга людей. Почему бы не обсудить сложившуюся ситуацию и не прийти к компромиссу? Ведь это такая мелочь – хранить крупу в деревянном или пластиковом контейнере. Стоит научиться ценить мнение супруга, а также идти навстречу, особенно если какая-либо из бытовых вещей для него действительно крайне важна и требует уступок со стороны партнера.

2. Неумение говорить о внутреннем состоянии.

Часто вначале отношений муж или жена могут пытаться скрыть свое эмоциональное состояние от супруга, находясь при этом на пределе, но стараясь отмолчаться и не заставлять партнера переживать. Такие уступки и жертвы чреваты тем, что человек может и не догадываться о буре, господствующей в голове любимого, ошибочно предположить, что молчание – признак душевного равновесия и благополучия. Только искренность и обсуждение проблем и переживаний помогут сделать брак счастливым в дальнейшем.

3. Сравнение супруга с родителями.

Сопоставление партнера с родителями может ранить до глубины души и нанести сокрушительный удар по самолюбию. Например, никогда не стоит ставить в пример молодой жене, приготовившей ужин, кулинарию свекрови. Или сравнивать то, как успешно мог организовать досуг тесть, чего невозможно сказать о муже.

4. Обращение за советами к родителям.

Поначалу соблазн попросить помощи у мамы или папы в той или иной спорной ситуации весьма велик. Необходимо научиться справляться с трудностями вдвоем, не привлекая сторонних советчиков. Обычно конфликты в молодой семье возникают из-за полнейшей ерунды и быстро забываются, но если в них поначалу были примешаны родители, дальнейшие отношения с родственниками супруга могут осложниться.

5. Болезненное переживание ссор.

Конфликты в молодой семье – признак здоровых отношений. Благодаря спорным ситуациям новоиспеченные супруги учатся лучше понимать друг друга, прощать, идти на компромиссы и обсуждать самое важное. Сглаживание конфликтов – большая ошибка, поскольку счастливая семья в начале своего зарождения не должна пугаться подобных трудностей и избегать их. Важно осознать, что жизнь никогда не стоит на одном уровне, а состоит из падений и взлетов, обид и прощений.

6. Выплескивание эмоций на супруга.

В минуты эмоциональной усталости, раздражения или даже гнева каждый человек хочет поскорее выплеснуть все это из себя и, как правило, на пути в такой момент обычно появляется любимый муж или жена. Супруг – это живой человек, который болезненно воспримет подобное поведение. Появилось желание выбросить поток негативной энергии дома? Стоит рассказать партнеру о появившейся проблеме, предупредить его о возможном срыве и постараться найти подходящий неживой объект для выхода отрицательных эмоций, например: побить грушу, громко крикнуть, отжаться, нарисовать что-либо – любой человек может выбрать идеальный способ успокоиться и не задеть при этом кого-нибудь из близких людей. Рождение ребенка, трудности на работе, недовольство собой – стрессов существует очень много, но супруг не виноват в таком положении вещей и не должен быть постоянной жилеткой для слез или отдушиной.

Текст: Flytothesky.ru